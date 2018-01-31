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Город

Ярославский губернатор расчехлил шуткомёт: Дмитрий Миронов показал своё чувство юмора

31 января 2018
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губернатор, пресс-конференция, Ярославль

Сегодня в Ярославле прошла первая пресс-конференция губернатора региона Дмитрия Миронова с журналистами. Этой встречи ждали с момента назначения главы Ярославской области целых полтора года.

Десятки вопросов сыпались на губернатора почти два часа: о дорогах, спорте, личной жизни, коррупции и даже планах на покупку квартиры в Ярославле. Почитать их все вместе с ответами можно в нашей онлайн-трансляции.

Но мы отметили в этой пресс-конференции другое: юмор нашего губернатора. Долгое время Дмитрий Миронов выступал в образе сурового и грозного управленца, казалось, глава региона даже не умеет улыбаться. Но не тут-то было! Сегодня губернатор юморил: читайте подборку шуток от главы Ярославской области.

Вопросы будут?

Сразу с шутки губернатор начал свою пресс-конференцию, пока журналисты готовили вопросы.

— Надеюсь, вопросы будут, — улыбнулся Дмитрий Миронов.

Про алкоголь

Второй вопрос на пресс-конференции был про запуск ликёроводочного завода. И глава региона не удержался от шутки.

— Почему с ликёроводочного сразу начали? — посмеялся губернатор. — Предприятие сохраним вместе с коллективом около 200 человек. Мы уже провели встречи с Росалкогольрегулированием, были на заводе, но ничего не дегустировали, работали.

Повышение? Нет, не слышал

Прямо в лоб спросили у губернатора, не планирует ли он после выборов президента России уйти на повышение в Москву. На пост главы МВД. Разговоры об этом давно идут среди политтехнологов и общественности.

— Мне об этом никто не говорил. Президент дал задачу трудиться в регионе. Может быть, вы знаете больше, чем я? Тогда расскажите мне, — улыбнулся Дмитрий Миронов. — Главное, чтобы Владимир Колокольцев об этом не знал.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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