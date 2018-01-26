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Мнение
Маршрутка №61 ехала по Добрынинскому мосту, когда водитель внезапно проголодался. Мужчина достал пластиковый контейнер. Выудил оттуда сардельку. И съел её на ходу. На гарнир были макароны. И я подумал: а может, не зря мэр Ярославля так грозен с маршрутчиками?
Владимир Слепцов заявил, что будет выгонять частных перевозчиков с маршрутов за любые провинности. Сегодня даже рассказал, как именно. Первая реакция на такие действия — возмущение. Ну как так — сначала заставить владельцев маршруток купить новые автобусы, перейти на евро-5 и нарядить водителей в рубашки, а потом прогнать? Обидно.
— Сколько можно доить частный бизнес? — пишут.
Но постойте, мэр же не говорит, что будет выгонять просто так. Пусть водители соблюдают Правила дорожного движения, их хозяева платят налоги и создают по-настоящему комфортные условия для пассажиров. И никто их не выгонит.
Редкий день бывает в Ярославле, чтобы в хронике происшествий не было ни одной аварии с участием маршрутки. Автомобилисты ругают наглых водителей маршруток постоянно. А как нас возят? И ведь верно подметил Слепцов, заявив: «Какой в маршрутке комфорт, когда тебя как камбалу смяло?»
И мне маршрутчиков не жалко. Это не тот бизнес, где можно просто «стричь капусту». Предприниматели просто обязаны заботиться о комфорте, а уж тем более о безопасности пассажиров.
К муниципальному транспорту, конечно, вопросы тоже есть. И их не меньше, а, может, даже и больше. Тут на днях ехал на 41-м автобусе. Подъехал разбитый «Пазик». В разы хуже, чем самая «убитая» частная маршрутка. Воняло в нём просто невероятно. Кондуктора нет, водитель одной рукой рулит, другой — жонглирует сдачей для пассажиров и двумя валидаторами. Так-то потенциальный автобус-убийца. Так что Владимиру Витальевичу неплохо бы проявить принципиальность не только в отношении частного транспорта, но и муниципального.
Фото: Александра Савельева
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