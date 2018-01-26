Мэр объяснил, как будут выгонять маршрутчиков из города

С частными перевозчиками больше не будут церемониться

Сегодня на утренней планёрке в мэрии Ярославля градоначальник Владимир Слепцов озвучил схему, по которой будут выгонять с городских маршрутов частников.

Теперь от предупреждений власти перешли к действиям: за нарушениями перевозчиков будут жёстко следить.

— Часто жалуются на частных перевозчиков за неаккуратное вождение, резкие манёвры, посадку и высадку пассажиров в неразрешённых местах, — говорит мэр Владимир Слепцов. — Мы сейчас должны усилить рейды по нарушению ПДД. У нас в договоре прописано, что остановки в неустановленных местах запрещены. Почему у нас до сих пор работают такие маршрутчики на территории города?

Глава Ярославля рассказал, что теперь нарушения перевозчиков будет фиксировать специальная комиссия. А затем она же и будет принимать решение о том, оставлять перевозчика на маршруте или прощаться с ним.

— Мы собирали перевозчиков уже раз пять. Предупреждали. Когда они начинают потом жаловаться, вы покажите им факты, где страдают люди. Это и есть прецедент для того, чтобы такие перевозчики на территории города не работали, — подытожил Слепцов.

В мэрии уже начали обсуждать новую схему общественного транспорта Ярославля, в которой не будет маршруток.