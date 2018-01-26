|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Мэр объяснил, как будут выгонять маршрутчиков из города
26 января 2018
7 172 61
Сегодня на утренней планёрке в мэрии Ярославля градоначальник Владимир Слепцов озвучил схему, по которой будут выгонять с городских маршрутов частников.
Теперь от предупреждений власти перешли к действиям: за нарушениями перевозчиков будут жёстко следить.
— Часто жалуются на частных перевозчиков за неаккуратное вождение, резкие манёвры, посадку и высадку пассажиров в неразрешённых местах, — говорит мэр Владимир Слепцов. — Мы сейчас должны усилить рейды по нарушению ПДД. У нас в договоре прописано, что остановки в неустановленных местах запрещены. Почему у нас до сих пор работают такие маршрутчики на территории города?
Глава Ярославля рассказал, что теперь нарушения перевозчиков будет фиксировать специальная комиссия. А затем она же и будет принимать решение о том, оставлять перевозчика на маршруте или прощаться с ним.
— Мы собирали перевозчиков уже раз пять. Предупреждали. Когда они начинают потом жаловаться, вы покажите им факты, где страдают люди. Это и есть прецедент для того, чтобы такие перевозчики на территории города не работали, — подытожил Слепцов.
В мэрии уже начали обсуждать новую схему общественного транспорта Ярославля, в которой не будет маршруток.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров