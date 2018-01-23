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Житель Тутаевского района выращивал коноплю в огромной теплице
23 января 2018
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Сотрудники наркоконтроля в Брагино задержали 30-летнего мужчину, у которого с собой был сверток с сухой травой. Экспертиза показала, что мужчина нёс с собой 13 граммов марихуаны.
Приехав с обыском к нему в квартиру (он жил в Тутаевком районе), полиция обнаружила 75 растений конопли в теплицах и пакет, в котором было около килограмма марихуаны.
— На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», — рассказали в пресс-службе полиции. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Еще около килограмма марихуаны полицейские нашли у безработного в Рыбинском районе. Мужчина закатывал сухую траву в стеклянные банки.
Фото: УМВД
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