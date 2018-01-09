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В Ярославле снесли ларёк, который не вписался в общую концепцию

9 января 2018
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бизнес, торговля, Ярославль

Один за другим в Ярославле сносят ларьки, которые не попадают под общегородскую концепцию. На этот раз под раздачу попал павильон возле дома №69 по проспекту Фрунзе.

— Нестационарные торговые объекты, собственники которых отказываются следовать утвержденным правилам, в настоящее время демонтируют, — рассказали в мэрии Ярославля. — У владельцев было достаточно времени, чтобы произвести замену павильонов и благоустроить территорию. В январе все павильоны старого образца будут демонтированы.

В Ярославле заключено 638 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов. По данным мониторинга, заменить осталось менее 200 ларьков.

Но одного павильона эти правила не коснутся. Речь идёт о пончиковой популярного певца Стаса Костюшкина. Городские власти сказали, что он может работать, не соблюдая жёсткие требования, которые обязаны соблюдать остальные предприниматели.

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Михаил Контуев
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Фото: мэрия Ярославля
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