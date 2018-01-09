Неправильный пончик: почему ларьку Стаса Костюшкина разрешили быть не таким, как все

Пончиковая Стаса Костюшкина поработала пару дней. Её закрыли, так и не продав ни одного пончика

Популярный российский поп-певец из группы A-DESSA и друг мэра Ярославля Стас Костюшкин всё никак не может толком открыть в Ярославле свою пончиковую. С разговорами о киоске со сладкой выпечкой носятся уже с начала прошлого года. Ларёк хотели поставить то на улице Кирова, то в парке на Даманском острове. Собственно, в парке развлечений будка, тогда еще неокрашенная, и провела всю осень и начало зимы.

А на днях она, но уже ставшая чёрной, со стеклянным фасадом и надписью CAPS, появилась на Советской площади. Прямо у деревьев между зданиями регионального правительства и областной думы. Первые покупатели сразу же отметили — пончиков нет. Пироги были, а пончиков нет.

— Оборудование для пончиков, которое мы приобрели, оказалось испорченным, — объяснял вчера продавец. — На его починку нужно некоторое время. Починят после праздников.

А потом ларёк перенесут, скорее всего, на улицу Кирова. Но сам Стас Костюшкин пока не говорит, где именно будет стоять пончиковая.

Тем временем в соцсетях стали обсуждать: почему пончиковая друга мэра не подходит под стандарты торговых точек, которые Владимир Слепцов обязал соблюдать всех остальных предпринимателей.

— Почему пончиковая сделана не как все ларьки? Почему не обшита алюминиевым композитом? — задаются вопросами горожане. — И интересно, простому смертному разрешили бы поставить точку продаж в таком месте?

Люди находят ответ на свои вопросы в том, что мэр выставлял фотографии с Костюшкиным, где они вместе ходят в спортзал; в том, что певец поздравляет градоначальника с инаугурацией и участвует в ярославских городских субботниках, а Слепцов шлёт теплые поздравления Костюшкину на день рождения.

Певец Стас Костюшкин в Ярославле — частый гость

Пиар-служба певца отметает все обвинения в том, что ларёк «блатной».

— Мы обязательно приведём торговую точку в соответствия с требованиями мэрии Ярославля, — уверяет пиарщик Костюшкина Алексей Елфимов.

Но, вероятно, делать этого в итоге не придётся. В мэрии объяснили, что пончиковая не относится к так называемым нестационарным торговым объектам, поэтому её не нужно подбивать под их стандарты. Киоск поставили на Советской площади так же, как и шале, где работали и другие предприниматели.

— Пончики предложили в рамках новогодней ярмарки с заранее приготовленными дизайном и концепцией, — добавили в мэрии.

Скоро пончиковую перенесут. Вероятно, в то место, где будет работать другая ярмарка.