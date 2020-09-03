Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии

В суде Москвы сегодня идут прения сторон по делу актера Михаила Ефремова. Его обвиняют в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Выступая перед судом, гособвинение запросило для актера реальный срок лишения свободы — 11 лет колонии общего режима. Без изоляции от общества актер Ефремов не исправится, заявил прокурор.
— Мы не знаем мотивов, по которым эти свидетели пытались спасти Ефремова от уголовной ответственности, но их показания нашли опровержение в ходе рассмотрения дела. Поэтому прошу суд отнестись к ним критически, — цитирует слова обвинения телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова потребовал приговорить Ефремова к восьми годам лишения свободы.
Гособвинитель отметил, что вина Ефремова доказана, авария произошла на глазах у множества свидетелей. По мнению прокурора, у курьера не было возможности избежать столкновения. Ефремов превысил максимальную скорость на 25 км, выехал на встречку и не принял мер для снижения скорости.
В начале судебного заседания актер неожиданно заявил, что признает вину. До этого он не раз заявлял, что не может взять вину на себя, ссылаясь на то, что не помнит момент аварии и ближайшие события после нее.
ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Защита актера настаивает на версии, что Ефремова вообще не было за рулем, а записи, которые сразу же появились в интернете, — не что иное, как монтаж.
Видео: «Истории из России» / YouTube.com
В начале недели Михаил Ефремов впервые дал показания в суде.
— Из всех телевизоров, радио говорили, что это сделал я. И видно, что я говорю: «Я виноват». Хотя на самом деле я говорил: «Я не виноват». Там «не» вырезано. Журналисты всё исказили — я соболезнования высказывал Захаровым много раз, но это почему-то вырезали. И видео аварии — с монтажом, там вырезано 10–15 секунд. Тут моя вина есть — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу, — заявил актер.