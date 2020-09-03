Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Ранее сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова потребовал приговорить Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Гособвинитель отметил, что вина Ефремова доказана, авария произошла на глазах у множества свидетелей. По мнению прокурора, у курьера не было возможности избежать столкновения. Ефремов превысил максимальную скорость на 25 км, выехал на встречку и не принял мер для снижения скорости.

В начале судебного заседания актер неожиданно заявил, что признает вину. До этого он не раз заявлял, что не может взять вину на себя, ссылаясь на то, что не помнит момент аварии и ближайшие события после нее.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм курьер скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Защита актера настаивает на версии, что Ефремова вообще не было за рулем, а записи, которые сразу же появились в интернете, — не что иное, как монтаж.

