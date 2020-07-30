В России могут в несколько раз увеличить пособия по безработице

В Федерации независимых профсоюзов России считают, что минимальное пособие по безработице должно составлять прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты, передают «Известия».



27 июля организация направила письмо за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя с предложениями о размерах пособия в 2021 году в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде заявили, что пособие не должно заменять зарплату, но подчеркнули, что готовы рассмотреть предложение.