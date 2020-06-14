Роспотребнадзор обязал гостиницы и отели отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. Как сообщает «Российская газета», в один номер можно заселять только членов семьи. Если же там окажутся не зарегистрированные в браке пары, отелям придется давать объяснения.

— Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, — приводит газета комментарий санитарного ведомства.

Рекомендации для гостиниц и отелей Роспотребнадзор разработал и опубликовал в начале месяца. В методичке, в частности, сказано, что размещать гостей будут преимущественно в одноместные и семейные номера. Постояльцы должны сами проветривать комнаты каждые два часа. Гостям и персоналу должны каждый день мерить температуру, а при признаках ОРВИ сообщать об этом врачам и до прибытия медиков изолировать заболевшего.