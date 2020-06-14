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Если в одном номере окажутся просто друзья, отелю придется давать объяснения

Если в одном номере окажутся просто друзья, отелю придется давать объяснения

Роспотребнадзор обязал гостиницы и отели отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. Как сообщает «Российская газета», в один номер можно заселять только членов семьи. Если же там окажутся не зарегистрированные в браке пары, отелям придется давать объяснения.

— Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, — приводит газета комментарий санитарного ведомства.

Рекомендации для гостиниц и отелей Роспотребнадзор разработал и опубликовал в начале месяца. В методичке, в частности, сказано, что размещать гостей будут преимущественно в одноместные и семейные номера. Постояльцы должны сами проветривать комнаты каждые два часа. Гостям и персоналу должны каждый день мерить температуру, а при признаках ОРВИ сообщать об этом врачам и до прибытия медиков изолировать заболевшего.

Обновлено в 18:45 мск: Позже в ведомстве подробно прокомментировали инициативу: рекомендуется не заселять в один номер людей, которые не контактируют друг с другом в обычной жизни.

— Пункт рекомендаций звучит: «Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного». То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как будет устанавливаться связь постояльцев и как отели должны отчитываться перед Роспотребнадзором — не уточняется.

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