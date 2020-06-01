Напомним, на каждого ребенка с 3 до 16 лет можно оформить материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей — ее президент пообещал в качестве помощи семьям в коронавирусный кризис. Если вы еще не оформили заявление, то это можно сделать до 1 октября текущего года.



А вот пособие на детей с 3 до 7 лет выплачивается только тем семьям, где доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Предполагалось, что эту выплату начнут давать с 1 июля, но из-за кризиса сроки перенесли на месяц раньше. Подробнее о том, кто претендует на пособие, как оно высчитывается и где его оформить читайте в нашем ликбезе.



Судебных приставов лишили маткапитала



С сегодняшнего дня все социальные выплаты будут защищены от ареста — изымать пенсии, пособия и материнский капитал за долги больше нельзя.



В правительстве поясняют, что так происходило потому, что деньги на счет должника поступали единым потоком, и судебные приставы накладывали арест на суммы, не разбираясь в источниках финансирования. Теперь же выплаты будут обозначены в банковской системе специальным кодом.

