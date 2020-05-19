На совещании 11 мая Владимир Путин поручил обеспечить выплаты врачам. Суммы доплат доходили до
Тогда 15 мая глава государства устроил разнос руководителям регионов, выразив недовольство тем, что они «развели бюрократическую канитель», и поручил вознаградить всех в полной мере. На выполнение президентских распоряжений у адресатов было несколько дней. Сегодня Владимир Путин проведет очередное совещание по выплатам врачам (мы, конечно же, будем вести онлайн). Не исключены увольнения и уголовные дела. А пока посмотрим, как обстоят дела с выплатами врачам в разных регионах страны.
Челябинск: доплаты почти никто не получил
Предваряя видеообращение президента, водители пятой подстанции скорой помощи в Челябинске записали свой ролик для властей. На видео они требуют выплатить им положенные доплаты за перевозку больных. По их словам, обещанные президентом деньги получили единицы из почти полсотни их коллег по подстанции. Да и те, мягко говоря, не в полном размере: от
— Нам никто ничего не выплатил. У нас всего только трое из работающих на подстанции
Кроме водителей законных доплат дожидаются челябинские фельдшеры, работавшие с инфицированными пациентами.
14 мая первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отчиталась, что медицинским работникам все доплаты за апрель выплачены, а позже уточнила, что медикам не стоит ждать перерасчёта, потому что все начисления сделаны верно.
17 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оперативно рассчитать весь медперсонал, который непосредственно работает с заражёнными коронавирусом. Местные власти оперативно исключили формулировку «за фактически отработанное время» в соответствующих документах. В результате, по данным регионального правительства, доплаты пришлось пересчитывать для
Самара: врачи требуют доплатить всем
Сотрудники самарской станции скорой медпомощи потребовали расширить категорию федеральных доплат на всех работников скорой медицинской помощи страны. Не важно, работают они с инфицированными больными или нет. Основной довод: не факт, что пациент с пневмонией или ОРВИ, с которым они работают, не окажется ковид-положительным. Об этом они рассказали в видеообращении к властям.
Видео: Заплатите медикам за COVID / Vk.com
— Надбавку к заработной плате получил лишь ограниченный круг лиц. Мы возим пациентов с пневмонией каждый день и рискуем здоровьем. Поэтому требуем расширить категорию федеральных доплат для всех сотрудников скорой помощи страны, — сообщили медики в своем обращении.
Между тем в конце прошлой недели стало известно, что сотрудники скорой помощи получат выплаты, но единовременные. В областном правительстве пояснили, что все врачи получат по
Пермь: во всем виновата техническая ошибка
Еще одно видеообращение записали сотрудники пермской скорой помощи. По их словам, в коллективе подстанции из ста человек выплаты начислили восьми сотрудникам.
Видео: Альянс врачей Пермского края / Vk.com
— Сейчас частично производится оплата, но это единичные случаи. На нашей подстанции выплаты получили восемь человек, а наш коллектив — более ста человек. Стоит вопрос о выплатах диспетчерам вызовов — в их работе нет риска. Они находятся в чистой зоне. Фельдшеры имеют риск опасности — им выплата не произведена. Заведующим подстанциями, старшим врачам и старшим фельдшерам — выплата также не начислена, — говорят в обращении сотрудники скорой помощи и просят президента разобраться в ситуации.
В тот же день, когда врачи опубликовали видео, глава Минздрава Пермского края назвала проблему с выплатами врачам технической ошибкой. Сейчас, по словам Оксаны Мелеховой, эту ошибку найти удалось, и после перерасчета окончательные суммы должны прийти всем, кому они полагаются.
Екатеринбург: начислили доплаты, но урезали остальное
Недосчитались заработанных денег и екатеринбургские врачи, которые работают с пациентами с COVID-19. Получив расчетные листы, они ожидали увидеть в них обещанные доплаты, а по факту у некоторых зарплаты стали даже меньше.
— Вот уже 46 дней мы находимся на передовой по предупреждению распространения COVID-19, выявляем заражённых лиц, осуществляем забор биологического материала, проводим динамическое наблюдение контактных лиц по коронавирусной инфекции (лично на мне лежит ответственность за
По его словам, какие-то доплаты всё-таки насчитали, хоть и гораздо меньше обещанных, но при этом урезали саму зарплату.
— За
Между тем в региональном оперштабе заявили, что на выплаты медработникам в Свердловской области предусмотрено
Нижний Новгород: главврачи и расчётные службы не поняли друг друга
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что медикам, работающим с инфицированными пациентами, уже направили
Тогда Давид Мелик-Гусейнов назвал всё это «заказухой» и заявил, что «аналогичные акции прошли в других организациях Сормовского района».
Видео: NNRU Нижний Новгород / YouTube.com
После того как в дело вмешалась прокуратура, сотрудникам подстанции скорой помощи Сормовского района стали выплачивать надбавки.
Ярославль: врачи в шоке и без денег
Ярославские медики скорой помощи, получив зарплату за апрель, остались в шоке. Доктора, фельдшеры и водители, усиленно трудившиеся целый месяц во время пандемии коронавируса, ожидали получить за это положенную надбавку, а получили «слёзы».
— Слёзы, а не зарплата, — говорят сотрудники скорой и показывают зарплатные листочки за апрель.
Один фельдшер получил за выезды к пациентам с коронавирусом надбавку в
Волгоградская область: только незначительные надбавки
Водители скорой помощи из Волгограда и Волжского дождались обещанных Владимиром Путиным доплат, а вот их областные коллеги всё еще надеются получить СМС из банка, выезжая за пациентами с подозрением на COVID-19 на голом энтузиазме с незначительными надбавками.
— Весь апрель мы работали с COVID-19, — вспоминает водитель из Иловлинского района. — Увидели зарплату и ничего не поняли: где же надбавки, о которых так красноречиво говорили с экранов? Мое руководство ответило: те, кто якобы возил пациентов, уже всё получили. А больше никому и ничего не положено. Выплаты высчитывают по часам, минутам, секундам. В общем, хорошего мало... Никого не волнует, что мы носим людей на носилках, рискуем собой.
— В понедельник мой супруг привез в районную больницу женщину, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию, — рассказала жительница Быковского района. — Сделав анализы и собрав документы, медики отправили ее в Волгоград. Уже в городе у пациентки выявили COVID-19. Мужа отправили на самоизоляцию. При этом водитель и медсестра, которая делала ей укол и рентген, продолжают работать. Несмотря на наши непростые обстоятельства, супруг так и не получил путинских надбавок. Пока что ему на карту сбросили лишь
Жалобы на странные расчеты бухгалтерии приходят из Киквидзенского района Волгоградской области. Начав работать с COVID-19, водители получили даже меньше обычного — за апрель мужчинам насчитали около
Всех положенных доплат сотрудники скорой дождались только после многочисленных жалоб. По словам замруководителя волгоградского облздрава Николая Алимова, общая сумма, по предварительной оценке, составила более
Башкирия: счет идет на минуты
По словам медработников Башкирии, в бухгалтерии поминутно высчитывают время, которое каждый сотрудник провел с инфицированными.
Фотографиями расчетных листков поделились сотрудники скорой помощи Белебеевской больницы. Судя по бумагам, многие из медработников получили надбавку в пределах
Вечером 15 мая (как раз после президентского разноса) администрация и бухгалтерия больницы потребовали от врачей составить список тех, кто обслуживал ковид-положительных пациентов, а уже на следующий день сделали перерасчет. Но деньги снова получили не все, кому они полагаются.
Новосибирск: надбавка в
За работу в апреле водитель новосибирской подстанции скорой помощи получил бонусом
— Как они там считают, я вообще не понимаю. За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с зараженными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Мы в костюмах, всё это есть, но доплаты никакой нет. Это же несправедливо, когда люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас также дома семьи, дети, — возмущается водитель скорой.
При этом в новосибирском Минздраве отказались даже назвать число медиков, которые должны получить дополнительные выплаты.