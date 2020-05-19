На совещании 11 мая Владимир Путин поручил обеспечить выплаты врачам. Суммы доплат доходили до 60 тысяч рублей за двухнедельную смену — это для тех, кто оказывает помощь непосредственно больным с коронавирусом. Медики деньги получили. Но совсем не в том объёме, в котором поручал президент. Кому-то пришло две тысячи, кому-то — 57 рублей . В зависимости от отработанного времени.



Тогда 15 мая глава государства устроил разнос руководителям регионов, выразив недовольство тем, что они «развели бюрократическую канитель», и поручил вознаградить всех в полной мере. На выполнение президентских распоряжений у адресатов было несколько дней. Сегодня Владимир Путин проведет очередное совещание по выплатам врачам (мы, конечно же, будем вести онлайн). Не исключены увольнения и уголовные дела. А пока посмотрим, как обстоят дела с выплатами врачам в разных регионах страны.

