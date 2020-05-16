Мы этим летом вообще отдохнем? Отвечаем на 7 популярных вопросов про отпуск во время пандемии

Да, если вы приехали из региона, где обстановка по коронавирусу сейчас неблагополучная. Однозначно сейчас это Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, в пятерку также входят Нижегородская область и Дагестан (актуальный список тут). Однако регионы могут вводить дополнительные ограничения, и это стоит уточнять заранее.

— Границы некоторых регионов до сих пор закрыты для гостей, а в других действуют свои ограничения. Многие области обязывают приезжающих из других регионов и особенно из Москвы соблюдать двухнедельный карантин. А это будет весь ваш отпуск, — комментирует юрист Вадим Бадретдинов. — В любом случае всегда есть риск заразиться и привезти инфекцию в свой город, и этот риск — ваша ответственность.

Отвадить от себя туристов города пытаются по-разному. Например, перед майскими праздниками в Сочи перекрыли въезды ко всем достопримечательностям, а в Нижнем Новгороде предупредили, что всех, кто приедет в регион без местной прописки, отправят в обсерватор. Причем за свой счет.