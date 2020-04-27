Число заражённых коронавирусом в мире превысило отметку в три миллиона человек. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
Больше всего случаев подтверждено в США (свыше 970 тысяч), Испании (более 220 тысяч) и Италии (более 190 тысяч случаев). Россия по числу заражённых COVID-19 занимает девятое место в мире, у нас — 87 147 человек, при этом 6198 случаев были подтверждены за последние сутки.
В стране умерло 794 пациента с коронавирусом, вылечились 7346 человек. Подробнее о распространении коронавируса в регионах России читайте здесь.
Карта американского центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса — один из самых популярных в интернете ресурсов по отслеживанию распространения COVID-19 в мире. Информационная панель создана учёными и отображает данные, полученные из различных официальных источников. Это в первую очередь Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Европы и Китая, Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Причём обновляется карта довольно часто, хоть и не в режиме реального времени.