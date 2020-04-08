Путин не первый раз вспоминает про половцев и печенегов. Цитата 2010 года

Сегодня перед совещанием с губернаторами Владимир Путин обратился к нации и властям. Президент объявил о дополнительных мерах поддержки врачей, бизнеса, безработных и семей с детьми, а также приободрил россиян, вынужденных оставаться в изоляции у себя дома. Именно эти слова сегодня запомнит страна.
— Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — сказал президент.
Забавный факт: о половцах и печенегах президент публично вспоминает не в первый раз. В июле 2010 года на совещании по лесным пожарам Путин (тогда в должности премьера) заявил:
— Вы хорошо знаете: у нас в стране было много проблем всегда, во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия всё выстояла, всё пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание. Оно не носит глобального характера, это не какое-то нашествие, но это — испытание. И конечно, мы его преодолеем. Но только в том случае, если будем работать слаженно, консолидированно, эффективно, с полной ответственностью за порученное страной дело.
Кстати, об исторических отношениях половцев, печенегов и России мы рассказывали в этом материале.