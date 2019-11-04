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Даже дом купим: 5 историй, доказывающих, что вместе мы можем помочь в любой беде

В День народного единства рассказываем о добрых поступках ярославцев

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Люди часто нуждаются в нашей помощи

Люди часто нуждаются в нашей помощи

Кто знает, сколько историй в жизни могли закончиться печально, если бы людям, попавшим в беду, не пришли на помощь. Что бы там ни говорили, что ярославцы злые, — это лишь стереотип. На самом деле у нас очень отзывчивые люди. И этому есть доказательства! Вот лишь пять историй, которые доказывают: вместе мы можем многое!

1. К собаке на помощь

У пса Рама почти не было шансов выжить — добродушную собаку подстрелили. Вместе со своим хозяином пес жил в деревне в 20 километрах от Ярославля. И люди бросились на помощь — приехали, помогли перебинтовать, отвезли в клинику. Собаке уже лучше!

Рам выжил!

Рам выжил!

2. Лыжник без лыж

Андрею Кузнецову 18 лет. Он родился и вырос в Данилове. Папа — плотник, мама — парикмахер. Жили, не шикуя. Мальчик увлекался спортом, но вот беда — не было своих лыж. В местной газете «Северянка» бросили клич — и люди всем городом скинулись на лыжи. В этому году Андрей привез серебро из Финляндии с чемпионата мира среди юниоров по лыжным гонкам.

Исполнили мечту!

Исполнили мечту!

3. Сделали зубы

Это был страшный пожар. В Ростове в горящем доме погибли люди. Больше 20 человек остались без крыши над головой. А у одного дедушки в огне сгорели искусственные зубы. Люди откликнулись на беду. Волонтеры собрали погорельцам вещи. А дедушке стоматолог из Ярославля бесплатно сделала новые зубы.

Всё о пожаре в Ростове.

Процедуру провели бесплатно

Процедуру провели бесплатно

4. Скинулись на лечение

Огромная глыба льда обрушилась на ярославну Марину Тетерюкову прошлой зимой. Травма была такая, что женщине приходится лечиться до сих пор. В самом начале семья была в отчаянии — нужно было ехать в реабилитационный центр, а денег не было. И люди помогли.

— Родственники, друзья, знакомые и незнакомые, спасибо вам огромное за помощь, — написал сын пострадавшей Денис.

Вся история

Женщине все еще требуется лечение

Женщине все еще требуется лечение

5. Ветеран из землянки

Это грустная, но все-таки жизнеутверждающая история. Однажды, делая фоторепортаж, наша Саша Савельева набрела на старый покосившийся дом — избушку, вросшую в землю. Как оказалось, в землянке жил ветеран. Мы были в шоке. Как и все наши читатели. Всем городом бросились на помощь Валентину Махалину. Привезли дрова, поправили забор, готовили ему еду. И даже скинулись всей страной на новый дом, в котором он должен был встретить Новый год. Дедушка до новоселья не дожил нескольких дней... Но умер, обзаведясь тысячью друзей. А дом решили отдать погорельцам.

Вся история дедушки.

Дедушка нескольких дней не дожил до новоселья

Дедушка нескольких дней не дожил до новоселья

ТЕКСТ

ТЕГИ

День народного единстваветеран из землянки

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
4 ноя 2019 в 12:54

Милые, трогательные истории. И заметьте откликаются на чужую беду всегда простые люди. А что же властьпридержащие? Кто нибудь из высокопоставленных, высокооплачиваемых чиновников помог простому человеку, оказавшемуся в беде? Губернатор, мэр, депутаты? А ведь большинство трагедий как раз случается из-за нерадивого отношения чиновников к своим должностным обязанностям.