«Наконец-то покушаю»: дедушке, у которого в пожаре сгорела челюсть, бесплатно сделали новые зубы

Дедушка больше всего переживал из-за утерянных в огне зубов

Пожар в Ростове Великом стал ночным кошмаром для жителей дома № 13 на Ленинской улице — пламя вспыхнуло под утро и люди спасались, побросав все вещи.

Один из пострадавших — пожилой мужчина Михаил Махов. В огне у него сгорели искусственные зубы. Дедушка очень переживал из-за этого, когда лежал в больнице.

Узнав об этом, стоматолог из Ярославля Мария Малкова решила помочь дедуле. И бесплатно восстановила ему зубы.

— Вчера дедушка приходил на последнюю поправку, его дочка договорилась, что остальное помогут сделать врачи из Ростова. Чувствует себя более-менее хорошо, доволен. Разговаривать сложновато, потому что слышит плохо. Немножко в шоке от того, что появились зубы. Но так-то все хорошо. Сказал, что наконец-то покушает, — рассказала Мария.