28 октября понедельник
СЕЙЧАС +3°С
usd 64.00
eur 71.12

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 64.00
eur 71.12

Все новости

Все новости
Происшествия
Пожар в Ростове
Эксклюзив

«Наконец-то покушаю»: дедушке, у которого в пожаре сгорела челюсть, бесплатно сделали новые зубы

Жители Ярославской области как могут помогают друг другу после трагедии в Ростове Великом

Поделиться

907
Обсудить
Дедушка больше всего переживал из-за утерянных в огне зубов

Дедушка больше всего переживал из-за утерянных в огне зубов

Пожар в Ростове Великом стал ночным кошмаром для жителей дома № 13 на Ленинской улице — пламя вспыхнуло под утро и люди спасались, побросав все вещи. 

Один из пострадавших — пожилой мужчина Михаил Махов. В огне у него сгорели искусственные зубы. Дедушка очень переживал из-за этого, когда лежал в больнице.

Узнав об этом, стоматолог из Ярославля Мария Малкова решила помочь дедуле. И бесплатно восстановила ему зубы.

— Вчера дедушка приходил на последнюю поправку, его дочка договорилась, что остальное помогут сделать врачи из Ростова. Чувствует себя более-менее хорошо, доволен. Разговаривать сложновато, потому что слышит плохо. Немножко в шоке от того, что появились зубы. Но так-то все хорошо. Сказал, что наконец-то покушает, — рассказала Мария.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли восемь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Мужчине грозит пожизненное. Хронология событий из зала суда

Хроника трагедии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожарРостовстоматолог в Ярославле

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!