Мужчина напал на пассажиров самолёта, а потом умер: новости 22 июня

Мужчина скончался на борту самолета после потасовки Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июня.

Испанские слизни захватывают Россию

Испанские слизни — опасные вредители сельского хозяйства и садоводства — начали активно распространяться в разных регионах России. Их уже обнаружили на Кавказе, а похожих особей замечали на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

Изначально эти наземные брюхоногие моллюски обитали в Западной Европе. Постепенно они освоили новые территории и продвинулись на восток — до европейской части России. Вид уже зафиксировали в Южной и Северной Осетии. Отдельные находки похожих моллюсков были в Екатеринбурге и Южно‑Сахалинске, хотя точная идентификация тогда не проводилась.

Учёные Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ) изучили ситуацию и создали модель, которая помогает спрогнозировать дальнейшее распространение испанских слизней.

Старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Иван Нехаев в беседе с «Известиями» пояснил, что сначала вредители появляются в городах, садах и огородах, а уже потом пытаются проникнуть в дикую природу. По его словам, со временем эти моллюски могут распространиться повсеместно там, где живёт человек, — примерно как крысы или тараканы.

Ученый также отметил, что большая часть Сибири малопригодна для обитания слизней в естественных условиях. Однако они способны закрепляться в населённых пунктах, вдоль дорог и в городах. Благодаря такой «транспортной сети» вредители могут добраться до Дальнего Востока, включая Сахалин и Камчатку, — модель показывает, что природные условия в этих регионах для них весьма благоприятны.

Города ждут дожди и похолодание

Синоптики прогнозируют неоднозначную погоду в России в июле — несмотря на то, что месяц традиционно считается самым жарким, возможны прохлада и продолжительные дожди.

По словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолия Цыганкова, сейчас в Сибири, Якутии и на Урале держится аномальная жара из‑за высокого атмосферного давления. В центральной части страны прохладнее, но в среднем температура по стране выше климатической нормы.

В европейской части России, включая Москву, погода менее устойчива из‑за мощного малоподвижного циклона — он приносит частые дожди и сокращает солнечные периоды. Пасмурная погода может продлиться до начала июля.

Прогноз на июль:

Москва, Санкт‑Петербург, Ростов‑на‑Дону, Казань, Самара, Екатеринбург, юг Сибири и Дальнего Востока: температура выше нормы, местами до +30…+35 ∘C.

Северо‑западные регионы и отдельные районы европейской части: более низкие температуры и осадки.

Север Приволжского округа, Урал и север Западной Сибири: прохладная погода, к концу июня — около +20…+25 ∘C, грозы и ливни.

Юг Дальнего Востока: неустойчивая, но тёплая погода с небольшими дождями, +16…+27 ∘C.

Топливный кризис

Сразу в нескольких регионах страны возник дефицит топлива на АЗС и отмечен рост цен на бензин.

Крым и Севастополь

21 июня в Крыму временно прекратили продажу топлива на всех АЗС — бензин отпускают только государственным службам. В Севастополе ограничения продлятся 22–23 июня: заправлять будут лишь транспорт специальных служб.

Москва и Подмосковье

На прошлой неделе резко выросли цены на топливо. Некоторые сети ограничили продажу — доступны только дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Из‑за опасений дефицита водители начали скупать горючее впрок, усугубляя нехватку.

Ростовская область

Из‑за сложной логистики и высокого спроса на отдельных АЗС возникли сбои и ограничения. По словам депутата Ростовской‑на‑Дону городской Думы Натальи Оськиной, цена на некоторых заправках превысила 100 рублей за литр. Причина — снижение производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), ситуацию контролирует ФАС.

Ярославская область

На заправках огромные очереди, на некоторых АЗС закончились отдельные виды бензина. Из‑за паники водители заливают топливо в несколько канистр сразу. Губернатор Михаил Евраев анонсировал увеличение поставок — в том числе в отдалённые населённые пункты.

Урал (Челябинская и Свердловская области)

Водители сталкиваются с отсутствием топлива или заметным ростом цен — в отдельных местах стоимость поднялась на 4–5 рублей за литр. Возникают сложности с поиском популярных марок АИ‑92 и АИ‑95.

Иркутская область

На части АЗС наблюдался дефицит, цены резко выросли за несколько дней: отдельные виды бензина подорожали почти до 100 рублей за литр.

Подорбнее о происходящем рассказали в этом материале.

Мошенники обманывают людей под видом военных

Мошенники придумали хитрый способ выманить деньги у арендодателей. Они выдают себя за военных или членов их семей и обещают оплатить жилье за счет «господдержки».

Аферисты ищут объявления об аренде жилья на онлайн‑площадках и связываются с хозяевами квартир. Они представляются военнослужащими или супругами военных и уверяют, что оплату за аренду покроют из специальных государственных средств, предупредили в МВД РФ. Чтобы «оформить перевод», аферисты уговаривают владельца прийти в банк, убеждая, что там сотрудник поможет всё сделать.

Чуть позже жертве звонит «банковский работник» и просит назвать номер карты и код из СМС‑сообщения. После сообщения этих данных мошенники получают доступ к счету. В результате человек теряет свои деньги.

Миру грозит голод и засуха

Ученые бьют тревогу из-за возвращения климатического явления Эль‑Ниньо. Этот процесс грозит серьезными проблемами для многих стран, пишет The Guardian.

Эль‑Ниньо — это природное явление, при котором вода в некоторых частях Тихого океана становится заметно теплее обычного. Из‑за этого меняется погода во всём мире: где‑то начинаются затяжные дожди и наводнения, а где‑то, наоборот, наступает засуха.

Исследователь Войесса изучает, как Эль‑Ниньо связан с распространением малярии в Эфиопии. Он подчеркивает: если у людей есть достаточно еды, они легче переносят последствия погодных аномалий. А вот когда с продуктами начинаются перебои, тяжелее всего приходится тем, кто и так находится в уязвимом положении, например, малоимущим семьям или жителям отдаленных районов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), есть 63% вероятности, что к концу года Эль‑Ниньо наберет максимальную силу. Австралийские метеорологи тоже предупреждают, что из‑за этого явления может стать еще жарче, а лесных пожаров — больше.

Сразу несколько землетрясений произошло на Черном море

В Черном море зафиксировали серию из семи землетрясений, два из которых почувствовали жители Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что, по словам специалистов, регулярная сейсмическая активность в регионе — это нормальное явление. При этом не исключается вероятность повторных толчков.

По данным спасательной службы Севастополя, в городе нет повреждений объектов инфраструктуры.

Летние лагеря и турбазы Крыма перестали принимать детей

Летние лагеря и турбазы в Крыму перестали принимать детей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.

Согласно распоряжению, с 22 июня до 1 сентября 2026 года будет приостановлена возможность бронировать места, а также принимать и размещать детей (как индивидуально, так и в составе организованных групп) в любых организациях, которые занимаются отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних.

Это касается всех учреждений на территории республики: детских лагерей, санаториев, оздоровительных комплексов и турбаз.

Зюганов предложил изъять все вклады из банков для пополнения бюджета

Изъять накопления россиян в пользу государства предложил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что в банках лежат 67 трлн рублей, принадлежащих физлицам, и 63 трлн предприятий, что суммарно составляет 130 триллионов.

«Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров. Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — верховный главнокомандующий», — заявил Зюганов.

Однако такое предложение не встретило одобрения. Например, депутат Анатолий Аксаков отметил, что такие действия бессмысленны.

«Просто смысла нет. Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — заявил парламентарий в разговогре с RTVI.

Премьер-министр Британии Стармер уходит в отставку

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я ухожу с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством королем и сообщил ему о своем решении», — заявил Стармер.

В этом материале мы разбирались в причинах и приводили прогнозы о дальнейшем развии событий.

На борту летящего в Омск самолета погиб агрессивный пассажир

На борту самолета, летевшего в Омск, 37-летний мужчина с ножницами устроил дебош. Он бегал по салону, пытался напасть на пассажиров и прорваться в кабину пилота. Чтобы обезвредить хулигана, люди связали ему руки и ноги пластиковыми стяжками, сообщил канал РЕН ТВ.