Бескрайняя тундра и следы медведей: путешественник на авто побывал на Ямале, где даже летом лежит снег

Алексей Кучин совершил путешествие по Ямалу, о котором давно мечтал. В путь он отправился на автомобиле, бывало, ночевал в палатке вдалеке от цивилизации. По пути турист наслаждался видами бескрайней пустынной тундры и заснеженными горами, заезжал в небольшие ямальские города, а также посетил столицу региона — Салехард.
«Это не самый крупный город округа, сюда непросто попасть, но он уютный и симпатичный, без него на западе региона было бы грустно, — поделился Алексей. — На улице +20 градусов, но местами всё еще лежит снег. Людей можно встретить и в пуховиках, и в шортах, салехардцы стремятся урвать короткое лето».
Алексей ставил перед собой конкретные цели: побывать на полярном круге, посмотреть на горы Приполярного Урала и Карское море.
«Одна из целей моего путешествия — Ледник Романтиков — к сожалению, оказался недоступен. Сейчас в горах слишком много снега, без спецсредств не дойти, да и небезопасно. Но в легком трекинге по окрестным горам отказать себе не мог», — рассказал путешественник.
Алексей признался, что Ямал способен удивить красотой и разнообразием природы, добротой и теплым отношением местных жителей. Он твердо намерен вернуться в ЯНАО зимой, чтобы посмотреть на регион в снежном одеянии.