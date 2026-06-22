Бескрайняя тундра и следы медведей: путешественник на авто побывал на Ямале, где даже летом лежит снег

Путешественник проехал около 3000 километров Источник: Городские медиа

Алексей Кучин совершил путешествие по Ямалу, о котором давно мечтал. В путь он отправился на автомобиле, бывало, ночевал в палатке вдалеке от цивилизации. По пути турист наслаждался видами бескрайней пустынной тундры и заснеженными горами, заезжал в небольшие ямальские города, а также посетил столицу региона — Салехард.

«Это не самый крупный город округа, сюда непросто попасть, но он уютный и симпатичный, без него на западе региона было бы грустно, — поделился Алексей. — На улице +20 градусов, но местами всё еще лежит снег. Людей можно встретить и в пуховиках, и в шортах, салехардцы стремятся урвать короткое лето».

Алексей ставил перед собой конкретные цели: побывать на полярном круге, посмотреть на горы Приполярного Урала и Карское море.

«Одна из целей моего путешествия — Ледник Романтиков — к сожалению, оказался недоступен. Сейчас в горах слишком много снега, без спецсредств не дойти, да и небезопасно. Но в легком трекинге по окрестным горам отказать себе не мог», — рассказал путешественник.