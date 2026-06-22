«Из питомцев тут только тараканы»: российская чемпионка уехала в Малайзию и честно рассказала о жизни в Азии

Высокогорный курорт Камерон Хайлендс, он же нагорье Камерон, примерно в 200 км от Куала-Лумпура Источник: фото предоставлено героиней публикации

«В Куала-Лумпуре есть два русских ресторана. Первый называется Astana, а второй Central Asia. Туда можно приехать на сырники, шашлык, плов, борщ, оливье», — рассказывает о российской кухне в Малайзии Вероника Будникова. В страну вечного лета она переехала, едва получила диплом магистра.

Девушка — мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Самарской области, бронзовый призер первенства России. Окончила академию физкультуры и спорта, тренировала юных гимнасток.

О том, какими видят русских на Востоке, религии, преступности и экзотике спортсменка рассказала нашим коллегам из 63.RU.

— Сложно было решиться на переезд?

— С этим определилась на последнем курсе магистратуры. Работа тренером подразумевает, что ты постоянно находишься в одном месте, постоянно с детьми. Даже если куда-то выезжаешь, то это соревнования. Отдыхаешь тогда, когда отдыхают твои гимнастки. Я поняла, что всё-таки хочу увидеть что-то еще в этой жизни. И приняла решение поехать работать куда-то в другое место, в другую страну, чтобы помимо работы иметь возможность увидеть что-то новое. В марте 2026-го приехала в Куала-Лумпур, в Малайзию.

— Маленькие гимнастки, которых я тренировала, буквально росли со мной, а я росла с ними, как тренер. И, конечно, уезжать от детей, оставить их и двигаться дальше мне было непросто, — признаётся Вероника Источник: фото предоставлено героиней публикации

Переучиваться за границей ей не пришлось. Сделала апостиль на дипломы бакалавра и магистра — этого достаточно Источник: фото предоставлено героиней публикации

— Почему именно Малайзия?

— Когда решилась на переезд, обратилась к знакомым тренерам, у которых уже был опыт работы за границей. Узнала, что возможности поехать в Европу в ближайшее время не будет: тренер по художественной гимнастике не представляет там особого интереса для государства, для экономики. Им выгодней выдать визу какому-то айтишнику, который принесет большие доходы. В силу этого я рассматривала ОАЭ и азиатские страны. Но в Дубае выдают рабочую визу сроком от двух лет, для первого опыта работы за границей я посчитала это очень большим сроком. Оптимальным вариантом для меня казался год.

Изначально планировала поехать в Южную Корею, но там с клубом не срослось. Возникли трудности в оформлении визы в свете событий последних четырех лет, насколько я поняла. Останавливаться я не стала и продолжила поиск. Появился вариант в Малайзии.

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— Сколько времени ушло на бумажные формальности?

— Я приехала сюда по рабочей визе. Оформление заняло около полутора-двух месяцев. Сначала отправила свой диплом об образовании. И будущий работодатель подал в миграционную службу Малайзии запрос на разрешение въезда для меня. После получения этого документа ездила в Москву, где мне проставили визу в паспорте. Это заняло всего три дня. И в целом ее получение было достаточно простым и беспрепятственным. Из документов я отправляла только свой паспорт и диплом.

— Были ли трудности с освоением языка? Есть ли у вас русский акцент, как часто его замечают и спрашивают, откуда вы?

— Особых языковых проблем у меня не было. Это мультикультурная страна. Три основные нации, которые составляют население Куала-Лумпура и Малайзии в целом, — этнические малайцы, малайские китайцы и индусы. Соответственно, здесь распространены китайский и малайский языки. Но основной базовый язык здесь английский, он распространен повсеместно.

Единственная трудность, которую я испытывала по приезде сюда, это очень сильный акцент у китайцев и индусов. У них трудно разбираемый английский: очень быстро говорят, коверкают слова. Поначалу у меня были большие проблемы с тем, чтобы понять местных. Сейчас уже лучше.

— Один из факторов, почему я выбрала Малайзию среди других азиатских стран, — английский язык. Здесь действительно все говорят на английском. Мне не пришлось учить ни китайский, ни японский, ни корейский. Адаптироваться легче Источник: фото предоставлено героиней публикации

— Когда узнавали, что вы из России, что чаще всего спрашивали: про холод, медведей, блины и икру? Какие представления о русских распространены в Малайзии?

— В целом, когда узнают, что я из России, то реакция позитивно-нейтральная. Они живут вдалеке от нашей жизни, вообще ничего не представляют, о России не думают абсолютно. Максимум — знают про водку, про то, что мы пьем крепкие алкогольные напитки.

— А русскоязычные люди в Малайзии есть?

— Русскоязычных здесь, конечно, немного. В основном, это выходцы из стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. И хоть комьюнити экспатов очень маленькое, но очень теплое, уютное и друг друга всегда поддерживающее.

— Скучаете по каким-то нашим продуктам или в Куала-Лумпуре можно купить всё?

— Тут нет русского магазина. Есть два русских ресторана. Один называется Astana, а другой Central Asia. Туда можно приехать на сырники, шашлык, плов, борщ, оливье. Поесть и насладиться родными вкусами. Еще в российском комьюнити есть женщины, у которых можно купить пельмени, творог, всё, что русской душе угодно. Продукты привозят из Приморья, Дальнего Востока, то есть привычные нам — в Центральной России и Поволжье — марки здесь не встретятся.

В магазинах цены на продукты сопоставимы с российскими. Но хлебобулочные изделия у малайцев не особо популярны. В супермаркетах — химический американский хлеб, хороший можно найти только в пекарнях. Качество молока тоже оставляет желать лучшего. Гречки нет вообще, ее малайцы не едят. Здесь много рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов. Часть даже экспортируется из Австралии.

— Чем отличается русский менталитет от малайского? От чего-то был культурный шок?

— Среди различий менталитета я бы больше всего выделила именно религиозный аспект. В России, несмотря на то, что у нас многоконфессиональная страна, большинство населения всё-таки православного вероисповедания, а вторые по численности — мусульмане.

В Малайзии же эта разница культур и религий выражена намного ярче. В Куала-Лумпуре больше конфессий, поскольку несколько веков страна находилась под влиянием разных европейских держав. Соответственно, европейцы, которые здесь жили, исповедовали различные направления христианства: это и католицизм, и протестантство, и разные течения лютеранства. В центре города — соборы всех этих конфессий.

— Получается, там тоже много храмов и торговых центров?

— Торговые центры и храмы, как и в Самаре, тут на каждом углу стоят. Особенно много мечетей и индуистских храмов. Часто слышны призывы муллы, песнопения и игра на музыкальных инструментах брахманов. Очень мультикультурно, мультинационально и мультиконфессионально тут жить.

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Я приехала, когда здесь праздновали Китайский Новый год, а после начался [священный для мусульман месяц] Рамадан. Этнические малайцы по закону обязаны исповедовать ислам. И даже маленькие 6–7-летние девочки, с которыми я занималась, постились. Утром они были в школах или садиках, а вторую половину дня проводили на тренировках. Всё это время с утра до вечера они ничего не ели и не пили. И только с заходом солнца им разрешалось принимать пищу.

Всё закончилось праздником Байрам, местные называют его Хари Райе Пуаса. В Малайзии и соседней Индонезии это такой религиозный праздник-фестиваль длиной примерно в пять дней. Отмечают его невероятно масштабно. У нас в России на Новый год не бывает столько фейерверков, сколько я видела тут. Ежесекундно буквально в каждом дворе запускают пиротехнику. Да и в целом, вне праздников, жители Куала-Лумпура устраивают фейерверки каждый вечер.

— Разница между жизнью в России и в Куала-Лумпуре сильно заметна?

— Россия и Куала-Лумпур — это две разные реальности. Малайзия в целом — это место, где царит вечное лето, где день всегда равен ночи. Когда я улетала, были снегопады, а здесь жара и сильная влажность. Такой шок был от этого контраста.

Туристический и деловой центр Куала-Лумпура — это огромные каменные джунгли, которые оплетают тропические растения.

За его пределами разрыв в доходах у населения очень и очень заметен. Намного сильнее бросается в глаза, чем у нас в России. Здесь буквально может стоять новейший жилищный комплекс с охраной, шикарным паркингом, прекраснейшей коворкинг-зоной, бассейном и всеми благами цивилизации, а рядом — хибарки людей намного меньшего достатка.

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— Проведем параллели дальше. Как там с дорогами?

— Здесь постоянный трафик. Из-за того, что очень жарко, город построен под машины. Человек садится в авто с кондиционером и доезжает до работы, магазинов, ресторанов, где тоже есть кондиционер. По-другому здесь существовать трудно. И из-за этого практически нет никакой инфраструктуры для пешеходов. Но очень много хайвеев.

Не знаю, кто проектировал эти дороги, но развязки очень запутанные. Если в Москве, да и в любом другом городе России ты преодолеешь определенную дистанцию, например, за 10 минут, то в Малайзии при том же расстоянии потратишь 30–40 минут.

— А что насчет общественного транспорта?

— Трамваев, троллейбусов нет. Есть метро и автобусы. Последние ходят достаточно редко, и пользоваться ими регулярно, как в России, просто невозможно. Метро в основном рассчитано на деловой и туристический центры и за их пределы особо не выходит.

В целом общественным транспортом здесь не пользуюсь. Тут достаточно доступное такси: цена поездок сравнима с русской, даже в рубли можно не переводить.

Основной вид транспорта у местных жителей — личные автомобили. Здесь есть свой собственный автопром, два крупных национальных производителя — «Перадуа» и «Протон».

— В сфере физической культуры и спорта в целом за границей очень проблематично получить образование. Таких вузов крайне ограниченное количество. Большинство из них находится в Европе. Здесь, в Азии, никто из моих коллег высшего образования по этому направлению не получал Источник: фото предоставлено героиней публикации

— Не могу не спросить про животных. Держат ли малайцы дома собак? Есть ли в Куала-Лумпуре проблема бездомных «бобиков»?

— Бездомные собаки есть. Если в других азиатских странах, таких, как Япония и Южная Корея, четвероногие заменяют многим детей и можно даже говорить о культе собак там, то в Малайзии я не особо замечаю людей, которые бы выгуливали «хвостиков». В некоторых ЖК, в том числе и моем, содержание животных запрещено. Здесь из питомцев, извините меня за подробности, только тараканы могут быть. Слава Богу, у меня апартаменты в новом комплексе и пока не замечала на территории этих насекомых. Но здесь общеизвестная проблема: там, где живут китайцы и индусы (а живут они везде), есть тараканы.

— То есть внутри — как повезет с соседями. А снаружи? На улицах порядок или горы мусора?

— Чистота оставляет желать лучшего. Но это также зависит от района или места, где ты находишься. Опять же у приличных торговых центров и жилищных комплексов постоянно дежурит охрана, а территорию вокруг очень хорошо убирают. В райончиках победнее, где стоят хибарки, конечно, грязь, антисанитария и всё выглядит непрезентабельно.

Источник: фото предоставлено героиней публикации

— Просто грязно или еще и страшно туда заходить? Или наоборот чувствуете себя в безопасности в Малайзии?

— В целом, ожидала, что уровень преступности будет выше. Но реальность оказалась лучше, чем я себе представляла. Про секьюрити у ТЦ, офисов и ЖК я уже говорила. Охраны там действительно много, гораздо больше, чем мы привыкли видеть в России.

В Малайзии было много воров-карманников. Поэтому страна перешла на электронные кошельки. Самый популярный называется Touch 'n Go eWallet. Он используется повсеместно: туда приходит зарплата, к нему привязана физическая банковская карта. Наличные принимают далеко не везде. В туристической зоне продадут сувениры за кэш иностранцам, но в других районах на магазинах и ресторанах висят таблички «cashless», то есть оплата там только по безналу.