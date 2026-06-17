Блеск и нищета: что посмотреть в Тбилиси и сколько стоит поездка в 2026 году

Тбилиси просто прекрасен, когда ты здесь гость Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Пока Европа остается недосягаемой, а небо над Ближним Востоком закрыто из-за ограничений, у россиян осталось не так много вариантов, куда лететь в летний отпуск. В этих условиях Грузия кажется идеальным спасением: виза не нужна, перелет короткий, а ценник на отдых не бьет по карману. Но так ли всё гладко на самом деле? Чем привлекает Тбилиси и как там сейчас относятся к русским, на личном опыте узнала корреспондент MSK1.RU.

Как добраться из Москвы

Столица Грузии сейчас — пожалуй, один из самых доступных заграничных маршрутов после Республики Беларусь. Для россиян не нужна виза, хватит действующего загранпаспорта, а время в пути просто радует. Из Внуково летает «Азимут», который домчит до Тбилиси за 3,5 часа. Цена перелета в июне — от 16 209 рублей на человека в одну сторону, сюда включены багаж 23 килограмма и сумка не более 5 килограммов в ручную кладь.

Этот город стоит того, чтобы его увидеть Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Есть перелеты и у Georgian Airways. Билет на одного пассажира без багажа на большинство дат в июне стоит от 28 142 рублей, зато лететь из Москвы в Тбилиси всего 2 часа 50 минут.

Где остановиться в Тбилиси

Снять жилье в столице Грузии тоже не представляет особого труда: российские агрегаторы бронирования позаботились о том, чтобы не нужно было думать об оплате с карты. Самое сложное — выбрать самый-самый вариант из тысяч предложений.

Эти титаны держат на себе уютный мини-отель в старом, атмосферном здании, которое наверняка помнит и Грибоедова Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В Тбилиси сейчас есть и бюджетные хостелы, и квартиры для большой семьи, и уютные апартаменты, и капсульные отели, и люксовые гостиницы мировых сетей. Цены начинаются от 625 рублей в сутки за койко-место в общем номере до шикарной виллы 1000 квадратов за 74 614 рублей.

Можно жить и в аутентичных кварталах Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В среднем комфортный номер в гостинице или апартаменты в центре Тбилиси в пешей доступности до главных достопримечательностей можно снять за 3000–3500 рублей.

Что поесть в Тбилиси

Грузинская кухня известна на весь мир. В эту поездку мы решились повторить кое-что — поужинали в аутентичном кафе «Сабатоно», где были в 2023-м. Там играет живая музыка, поют и приходят много местных.

Хинкали и вино — классика для каждого туриста Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В первый день после прилета обнаружили кафе, которое стало любимым на время поездки. С дороги не хотелось идти далеко, поэтому решили перекусить на уютной террасе рядом с отелем, где мы остановились, и не прогадали. В RadioСafe было стильно, вкусно, по-грузински гостеприимно, а пожилая грузинка на фортепиано виртуозно исполняла мировую классику, не забывая при этом про импровизации на тему «Сулико».

Выговорить название этого блюда мне помог официант. Было вкусно! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Цены на еду в Тбилиси различаются в зависимости от пафосности заведения: можно скромно и сытно поесть вдвоем на 20 лари (550 рублей) в местной хинкальной, а можно посидеть в люксовом ресторане на все 100. Лари в том числе.

Вкуснейшее хачапури Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Грузинская кухня выше всех похвал, и кажется, национальные блюда нельзя испортить ничем. Можно испортить только впечатление. В одном из заведений в самом центре города вместо известного грузинского гостеприимства нас встретило старое доброе советское хамство.

Отрада для гурмана Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В Тбилиси хватает круглосуточных магазинов, где всегда можно купить еду и вино без ограничений, даже ночью. Например, Spar. А вот маленьких и несетевых магазинов лучше остерегаться или покупать там то, что не имеет шанса испортиться или быть подделанным.

Не всем маленьким магазинам можно доверять Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU В некоторых можно столкнуться с недобросовестными продавцами Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В разгар 2026-го мы почувствовали себя так, будто перенеслись в середину лихих 90-х, а всё потому, что купленное вино было похоже на что угодно, но не на этот благородный напиток. Антуража тех времен добавила хамоватая продавец, которая на все претензии и просьбы возврата повторяла: «Ой, не смешите меня». Впрочем, когда мы вызвали полицию, ей вдруг самой стало не смешно. А сотрудникам грузинской полиции — отдельный респект за помощь, информацию и исключительную вежливость. И кто сказал, что в Грузии не любят русских?

Мясо, овощи и вино — идеальное комбо Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, цены на национальный напиток Грузии (сейчас не про чачу) примерно одинаковы и в магазинах, и в ресторанах.

Архитектура Тбилиси

Тбилиси — город контрастов: здесь роскошь советских широких проспектов и сталинского ампира соседствует с бетонно-стеклянными новостройками. А современные высотки и ЖК перемешиваются с бедными кварталами с покосившимися балконами, трещинами в стенах, сохнущим на веревках бельем и старыми постройками, которые помнят, кажется, царицу Тамару.

Удивительное смешение архитектурных стилей, которое придает очарование Тбилиси Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Столица Грузии вообще не пытается казаться идеальной или причесанной ради туристов, и в этом ее шарм.

Блеск и нищета Тбилиси Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ярче всего этот контраст заметен по дороге к кафедральному собору Святой Троицы. Огромный величественный храм на холме виден из любой точки Тбилиси и выглядит по-настоящему восхитительно.

Дорога к храму Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Но чтобы добраться до этой визитной карточки города, нужно пройти пешком или проехать на такси через бедные кварталы по разбитому асфальту.

Обратили внимание на флаг в окне? Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Аутентичный тбилисский дворик Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

И этот резкий переход от нищеты к монументальной красоте врезается в память сильнее всего.

Милота, которая украшает старый дом Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Что посмотреть и сколько стоит

Тбилисская канатная дорога — мой личный восторг. Говорят, что раньше это было место, где жили богатые и грузинская знать, поэтому ее построили, чтобы добираться на гору. Сейчас это популярный аттракцион для туристов.

Вход в здание канатной дороги Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Билеты не особо дорогие, за подъем и спуск мы отдали по 10 лари (примерно 273 рубля) в одну сторону. Плюс надо купить специальную карту парка Мтацминда, которая стоит еще 2 лари (55 рублей). Ею можно пользоваться одной на двоих.

Милые домики возле канатной дороги Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Просто захватывает дух Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Из центра Тбилиси до канатной дороги можно добраться на общественном транспорте и даже пешком, но в гору. Мы же взяли такси, потому что оно в Тбилиси поразительно дешевое. Работают и «Убер», и «Яндекс». Если хочется лучший вид и немного острых ощущений, выбирайте самые нижние места в вагончике. Головокружительные виды и кадры гарантированы!

Вагончик делает остановку посередине маршрута, подъем очень крутой Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сейчас наверху вместо домов вельмож — прекрасный парк со смотровыми площадками. Под ногами у вас простирается Тбилиси, притаившийся меж гор, величественно катит свои мутные воды Кура.

Тбилиси прекрасен в любую погоду Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Хочется еще выше? Легко! В парке работает колесо обозрения с комфортными закрытыми кабинками. Билет туда тоже стоит 10 лари. На выходе после поездки вас встретит фотограф и предложит бесплатное фото на память. И ведь не обманут — сфотографируют вас и правда бесплатно. Вот только печать снимков уже за деньги.

Вышка передающего центра больше не работает Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Аттракцион очень высокий Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В целом, на мой взгляд, отношение к русским в Тбилиси сильно изменилось за последние несколько лет.

И лишь только рынки возле железнодорожного вокзала остались неизменными с 90-х Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сложилось впечатление, что грузинский бизнес делает ставку на русских туристов и деньги, которые они приносят экономике страны и занятым в сфере гостеприимства в частности. Да и на паспортном контроле уже нет тех хмурых лиц, которые три года назад придирчиво изучали российские паспорта и задавали множество вопросов насчет целей поездки.

Скульптуры на мосту через Куру и «лепестки» Дома юстиции на заднем плане Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU