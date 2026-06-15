Российская туристка-диджей загадочно погибла в Индии после лесного рейв-фестиваля

Рейв-фестиваль длился несколько дней в лесу Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Русскую девушку-диджея нашли мертвой в ванной отеля в Индии. Туда она приехала выступить на рейв-фестивале в популярном туристическом месте Касоль, штат Химачал-Прадеш. О произошедшем рассказали местные СМИ.

29-летняя Дарья К. проживала в городе Хотьково Московской области. В Индию она приехала в начале июня, чтобы поучаствовать в фестивале, который проходил с 7 по 11 число. В гостевом доме россиянка остановилась со своей подругой Натальей, жительницей Белоруссии, пишет ETV Bharat.

Часть выступления Дарьи на фестивале Источник: The Modern Himachal / X

Через несколько дней Дарью без сознания в ванной комнате обнаружила спутница и срочно вызвала медиков. Однако к их приезду музыкантка уже скончалась. Ее тело доставили в больницу для проведения экспертизы, врачи устанавливают точную причину смерти. По предварительным данным, женщина употребляла наркотики.

«В ходе предварительного допроса Наталья исключила версию насильственной смерти или подозрительных обстоятельств. Полиция зарегистрировала заявление о возбуждении уголовного дела и начала расследование причин происшествия», — заявили в полиции.