Российская туристка-диджей загадочно погибла в Индии после лесного рейв-фестиваля

Русскую девушку-диджея нашли мертвой в ванной отеля в Индии. Туда она приехала выступить на рейв-фестивале в популярном туристическом месте Касоль, штат Химачал-Прадеш. О произошедшем рассказали местные СМИ.
29-летняя Дарья К. проживала в городе Хотьково Московской области. В Индию она приехала в начале июня, чтобы поучаствовать в фестивале, который проходил с 7 по 11 число. В гостевом доме россиянка остановилась со своей подругой Натальей, жительницей Белоруссии, пишет ETV Bharat.
Через несколько дней Дарью без сознания в ванной комнате обнаружила спутница и срочно вызвала медиков. Однако к их приезду музыкантка уже скончалась. Ее тело доставили в больницу для проведения экспертизы, врачи устанавливают точную причину смерти. По предварительным данным, женщина употребляла наркотики.
«В ходе предварительного допроса Наталья исключила версию насильственной смерти или подозрительных обстоятельств. Полиция зарегистрировала заявление о возбуждении уголовного дела и начала расследование причин происшествия», — заявили в полиции.
Ранее мы рассказывали, как россиянка притворялась женой посла в Таиланде и наживалась на соотечественниках, обещая им оформление многократных долгосрочных виз на пять лет. Подробнее о ее схеме обмана читайте в этом материале.