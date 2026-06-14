Банковские операции поставят под контроль: кому хотят дать доступ. Новости 14 июня

Сейчас с 14 лет можно свободно распоряжаться деньгами Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 июня.

Как распознать мошенников при покупке туров

Злоумышленники активно используют тему отпусков и продаж туров, чтобы обмануть россиян. Однако есть несколько надежных способов распознать аферистов и не потерять деньги, объяснили в Роскачестве.

Мошенники рекламируют поддельные сайты в соцсетях, делают спам-рассылки и заманивают жертв большими скидками. К автоматическому фишингу добавляется ручная социальная инженерия: фальшивые менеджеры отвечают на звонки и отправляют поддельные документы, пишет ТАСС.

Важно соблюдать «презумпцию недоверия» — наличие call-центра и солидных бумаг еще не гарантирует реальность фирмы, предупреждают в ведомстве. Специалисты советуют проверить туроператора в федеральном реестре, убедиться в наличии финансовых гарантий и в том, что их срок действия покрывает даты поездки.

Покупать билеты и туры стоит только на официальных сайтах крупных известных агентств. Не следует приобретать путевки на ресурсах, где предлагают оплатить тур переводом частному лицу. Должна насторожить и просьба внести полную стоимость сразу, особенно если менеджер давит на быстрое решение. Также стоит изучить информацию об организации и отеле в поисковике.

Банки усложнят получение кредитов

С 1 июля 2026 года банки будут учитывать только 90% дохода, который клиент указывает без подтверждающих документов. Это коснется самозанятых и предпринимателей. С 1 июля 2027 года заявленный доход без подтверждения перестанут принимать вовсе.

С 1 апреля уже вступили в силу новые правила. Выписки по счетам подходят не для всех видов дохода, а доходы от вкладов или продажи акций нужно подтверждать дополнительными справками. Банкам запретили предполагать доход клиента по его тратам.

ИП больше не могут подтверждать доходы самостоятельно оформленными бумагами — нужны налоговые декларации и книга учета. Обычные способы подтверждения (2-НДФЛ, выписка по зарплатному счету) сохраняются. В ЦБ пояснили, что изменения нужны для более точной оценки платежеспособности.

Кто из россиян может получать две пенсии одновременно

Обычно пенсионеры получают только один вид пенсии. Однако некоторые категории граждан вправе рассчитывать сразу на две выплаты.

В первую очередь это военные пенсионеры, которые успели поработать на гражданке. Они могут получать одну пенсию по линии силовых ведомств, а вторую — от Социального фонда России.

Чтобы бывший военный получил страховую пенсию по старости, нужно достичь пенсионного возраста, зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, иметь гражданский стаж, не учтенный при назначении военной пенсии, и набрать нужное количество пенсионных коэффициентов. При соблюдении всех условий можно подать заявление в Социальный фонд лично, через «Госуслуги» или личный кабинет.

Две пенсии могут получать и другие категории граждан: инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, родители военных-срочников, погибших при исполнении, вдовы военных-призывников (не вступившие в новый брак), их дети-инвалиды, а также космонавты. Каждую из пенсий назначают по своим правилам: государственную платят из федерального бюджета, страховую — через Социальный фонд.

Отдельная история — накопительная пенсия и корпоративная пенсия (когда работодатель вместе с сотрудником делал взносы). Их выплачивают независимо от других пенсий. Для всех остальных граждан действует общее правило: если человек имеет право на несколько видов пенсий, ему назначат только одну — по его выбору.

Защиту подростков от деструктивного контента в интернете усилят

Правительство утвердило Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2036 года. Документ впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков.

Отдельное направление посвящено профилактике правонарушений в цифровой среде и защите от деструктивного контента. Планируется разработать единые подходы к защите подростков, а также механизмы индивидуальной профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента, сообщает ТАСС.

Предусмотрено повышение квалификации педагогов, психологов и соцработников в области кибербезопасности. Развивается система наставничества: за подростками из групп риска закрепят наставников из числа старших школьников, студентов или волонтеров.

Ожидается снижение доли повторных преступлений среди несовершеннолетних. Контроль за реализацией возложен на Минпросвещения при участии МВД, Минцифры и Росмолодежи. План мероприятий рассчитан до 2036 года.

Можно ли иметь два загранпаспорта

Россияне могут одновременно иметь два действующих загранпаспорта. Это возможно, если один из них старого образца, а другой — нового (биометрический), сообщила юрист Галина Земскова.

По словам эксперта, согласно разъяснениям ГУВМ МВД, оба паспорта имеют одинаковую юридическую силу. Однако биометрический паспорт нового образца надежнее, так как соответствует современным международным стандартам и снижает риски при поездках за границу, уточнила юрист в беседе с РИА Новости.

Почетным донорам хотят увеличить ежегодные выплаты

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой увеличить выплаты донорам и ввести три степени почетного звания. Ежегодную выплату в размере 19 497 рублей он назвал недостаточной.

По задумке Миронова, третью степень звания будут присваивать за 40 донаций крови, вторую — за 80, первую — за 120. Каждая степень должна давать расширенный пакет льгот.

Парламентарий подчеркнул, что регулярная сдача крови доступна многим гражданам. По его данным, ежегодно в России проводится около 1,5 миллиона переливаний крови, сообщает РИА Новости.

Родителям хотят дать право отслеживать траты детей по банковским картам

Родители должны иметь возможность контролировать банковские операции своих детей, пользующихся картами. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Сейчас с 14 лет ребенок может получить дебетовую карту, но родители не вправе отслеживать его расходы. По словам общественника, это нужно в том числе для защиты от мошеннических схем, пишет ТАСС.

Рыбальченко также поддержал второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками («Антифрод 2.0»). В частности, предлагается ввести «детские» сим-карты, которые позволят родителям уведомлять оператора о том, что оформленная на них симка используется несовершеннолетним. Правила оказания услуг для таких номеров установит правительство. В ОП РФ давно выступают за эту инициативу, подчеркнул он.

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