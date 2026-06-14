28 стран за 4 года: как 25-летняя блогер колесит по миру и зарабатывает на путешествиях. Видео

Лиза Гончарова объехала за 4 года 28 стран Источник: Городские медиа

Лиза Гончарова мечтала путешествовать еще в детстве, но такой возможности у нее не было. Девушка выросла и исполнила свою мечту — сначала заработала на небольшие туры, а позже и на долгие путешествия. Сейчас Лизе 25 лет, и она побывала уже в 28 странах.

История девушки и топ стран, где она советует побывать, — в видео выше.

«К сожалению, в детстве у меня не было возможности путешествовать с родителями, и я пообещала себе, что, когда вырасту, обязательно осуществлю мечту на свои заработанные деньги», — рассказала Лиза 59.RU.

После университета она работала онлайн — запускала рекламу клиентам и компаниям в разных соцсетях, но заработок позволял только короткие поездки по горящим турам. Позже у нее появилась возможность уезжать на месяцы и даже на полгода.

Девушка стала рассказывать о путешествиях в своем блоге, аудитория росла, это стало привлекать рекламодателей и приносить хороший доход. Постепенно путешественница полностью сосредоточилась на блоге. Там Лиза показывает не только красивые виды, но и дает массу подсказок — как получить визу, вернуть деньги за билеты, в какое время лучше купить круассаны в парижской пекарне или как бесплатно попасть в Лувр.