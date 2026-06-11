Штрафы хотят заставить оплачивать по-новому: кто останется в плюсе? Новости 11 июня

Речь идет в том числе и о штрафах за нарушение ПДД Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 июня.

Назван способ, как увеличить скорость интернета

Многие россияне используют устаревшие и ненадежные Wi-Fi роутеры, которые замедляют интернет и легко взламываются. В некоторых регионах доля такого оборудования достигает 80%. Эксперты рекомендуют способ улучшить качество связи.

Старые роутеры работают на частоте 2,4 ГГц, а новые поддерживают 5 ГГц и выше. От этого зависит скорость и стабильность интернета.

«Современные роутеры обычно имеют более широкий функционал. В них есть базовые настройки межсетевого экрана и простые визарды, которые позволяют настроить устройство за несколько нажатий кнопок», — отметил специалист по безопасности Дмитрий Овчинников.

Пользователю не нужно обладать глубокими техническими знаниями в области интернет-сетей. Эксперт также подчеркнул, что роутеры на 5 ГГц лучше подходят для стриминга, онлайн-игр и видеозвонков, чем модели на 2,4 ГГц.

Еще одно преимущество современных роутеров — это безопасность. Устаревшее оборудование часто не получает обновлений, что делает его уязвимым для взломов. Например, соседи могут использовать ваш интернет.

Telegram и другие заблокированные сервисы могут работать в России без ограничений

В Россию могут вернуться все зарубежные сервисы, которые сейчас не работают на территории страны. К такому выводы власти пришли, опираясь на опыт онлайн-игры Roblox, которую разблокировали только после того, как корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты пользователей. На этом фоне Telegram является наиболее вероятным кандидатом на аналогичный шаг.

«Самой ближайшей компанией, которая может возобновить полноценную работу в России, является именно Telegram. Такие ресурсы, как YouTube, WhatsApp, Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), напрямую используются американским правительством для пропаганды и разведки, поэтому их легализация — это очень далекая перспектива», — отметил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он подчеркнул, что у Роскомнадзора и правительства к Telegram не такие сложные требования, как к другим зарубежным сервисам. Если руководство платформы при желании сделает всё необходимое, то российские власти снимут блокировку с мессенджера за два-три месяца.

Свинцов назвал три условия, которые должен выполнить Telegram для легализации своей работы в России. Узнать о них подробнее можно здесь.

Пенсии хотят выплачивать по-новому

В России хотят ввести автоматическое назначение страховых пенсий по старости, исключая необходимость личного заявления граждан. Эти изменения уже подготовлены для внесения в федеральный закон и вступят в силу с 1 января 2027 года.

Согласно законопроекту, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, пенсии будут назначаться автоматически тем, кто достиг пенсионного возраста и выполнил все необходимые условия. Решение о назначении пенсии будет приниматься заранее — за 30 дней до наступления права на нее — на основе данных, имеющихся в государственных информационных системах.

В тексте документа указано, что «страховая пенсия по старости назначается со дня достижения возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, без запроса заявления о назначении пенсии на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение».

Граждане сохраняют право отказаться от назначения страховой пенсии по старости, направив соответствующее заявление. Если же человек передумает, он сможет получить пенсию в обычном порядке, подав заявление.

Законопроект также предусматривает беззаявительный порядок назначения пенсий для некоторых категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Это касается, например, многодетных родителей и опекунов инвалидов с детства.

На сегодняшний день в России уже без заявления назначаются страховые пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца и социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

Как выгодно хранить деньги на вкладах

Тем, кто хочет получить максимальную выгоду от банковских вкладов, дали совет. При принятии решения о размещении сбережений следует учитывать прогнозы относительно снижения ключевой ставки и срок, на который планируется вложить деньги.

В условиях ожидаемого снижения ставок трехлетний депозит может оказаться слишком длительным. Более целесообразным вариантом являются вклады на шесть месяцев или на год, утверждает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также отметил, что такая стратегия может обеспечить максимальную прибыль.

Банкир подчеркнул важность сравнения различных предложений. По его словам, доверять свои сбережения небольшому банку, который обещает высокую доходность, может быть рискованно. Поэтому при выборе финансового учреждения необходимо учитывать не только его прибыльность, но и надежность.

Август считают самым опасным месяцем для отпуска

Эпидемиологическая обстановка не дает возможности определить идеальные даты для летнего отдыха. Хотя ограничений на поездки в любой месяц года нет, в августе риск заразиться инфекцией увеличивается.

Геннадий Онищенко, академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО подчеркнул, что не существует жесткого правила, запрещающего отдых в июне из-за опасности заболеть или обязательного выезда в июле. Однако в конце июля и августе наблюдается значительный рост заболеваемости кишечными инфекциями из-за увеличения поставок овощей и фруктов на рынок.

Эксперт отметил, что не стоит отказываться от отдыха из-за возможной активности инфекций. Вместо этого следует тщательно подготовиться к поездке и заранее изучить особенности региона, который вы хотите посетить, а также соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, он рекомендовал россиянам избегать отдыха в странах Юго-Восточной Азии из-за их климатического и социального отличий от России. При этом внутри страны можно свободно выбирать любые города для отдыха.

Где разрешили купаться в Анапе

В Анапе для купания уже доступны 49 пляжей, однако проверка еще не завершена. Более 10 пляжей курорта Краснодарского края продолжают проходить экспертизу.

«Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу», — сообщается по итогам заседания правительственной комиссии с участием вице-премьера Виталия Савельева.

На курорте также продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На пострадавших пляжах Анапы продолжают отсыпать дополнительный слой чистого песка. Контроль за этими работами осуществляет Роспотребнадзор. Власти стремятся восстановить 12 километров береговой линии, что охватывает практически всю пляжную зону от центра Анапы до конца Витязево.

Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Республики Крым. Недавно специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы морской воды и подтвердили, что все показатели соответствуют нормам. Всего ведомство выдало 258 санитарно-эпидемиологических заключений.

Жители и гости Анапы уже могут купаться и загорать на пляжах Утриша, Сукко, Высоком Берегу, Центральном пляже Анапы, а также на участке в Витязево, где расположены детские здравницы.

Работа маркетплейсов изменится

С 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который ужесточит правила оборота продукции на маркетплейсах. Это повысит уверенность потребителей в легальности и безопасности приобретаемых товаров, отметил президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

Закон о платформенной экономике был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля прошлого года. Он регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Новые нормы начнут действовать с 1 октября 2026 года.

«Основное, что будет влиять на потребителя, — это то, что заработает интеграция с 12 ГИСами по различным видам товаров. Для потребителя здесь больше будет уверенности в том, что продукт на 100 процентов легален и безопасен», — сказал Дурдыев в разговоре с РИА Новости.

Платформы будут обязаны исключать из продажи товары, изъятые из оборота, включая биологически активные добавки (БАДы), лекарства и медицинские изделия без соответствующей регистрации. По словам президента АЦП, товары, отсутствующие в официальных реестрах, не будут допускаться на витрины.

Кроме того, закон вводит обязательный досудебный порядок разрешения споров. Платформы должны будут отвечать на претензии покупателей в течение 15 дней и снимать незаконные санкции в течение 48 часов.

США хотят похитить президента еще одной страны

США рассматривают возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в рамках военной операции, аналогичной той, что проводилась в Венесуэле в 2026 году. Окончательное решение по этому вопросу должен принять президент США Дональд Трамп.

«Всё, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, чего хочет Верховный главнокомандующий, президент Соединенных Штатов», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

На вопрос журналистов о том, рассматривается ли вариант ликвидации кубинского лидера, Хегсет ответил, что у Штатов есть варианты на все случаи. Кроме того, все возможные сценарии по кубинскому вопросу остаются в рассмотрении.

Оплату штрафов предлагают изменить

В России предлагают отменить оплату «двойных штрафов». С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Они внесли законопроект об отмене санкций за несвоевременную оплату штрафов.

Согласно содержанию документа, законодатели планируют убрать пени за несвоевременную оплату административки. Речь идет в том числе и о штрафах за нарушение ПДД. Сейчас закон предусматривает двойную оплату в случае просрочки платежа. Как отметили представители ЛДПР, механизм удвоения суммы штрафа за его несвоевременную оплату является избыточным и неоправданно репрессивным.