Праздник без Долиной и SHAMAN'а? На Красной площади отменили концерт в честь 12 июня

Концерт на Красной площади в Москве в честь Дня России 12 июня отменили. Как стало известно MSK1.RU, мероприятие перенесли в другое место. Также сократился список изначально заявленных звезд.
По данным MSK1.RU, накануне команда Надежды Бабкиной анонсировала масштабный праздник «В единстве народов — сила России», который должен был пройти под эгидой Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» на Красной площади.
Были заявлены выступления большого количества творческих коллективов — государственные ансамбли, театры танца, хоры, театральные труппы; а также хедлайнеров — SHAMAN'а, Ларисы Долиной, Татьяны Куртуковой, Александра Буйнова, группы Ay Yola и других известных музыкантов.
«Все эти годы меня не оставляла одна внутренняя мечта: я хотела провести концерт фестиваля-марафона на Красной площади. Казалось, это что-то почти невозможное. Но у меня такой принцип: вижу цель — не вижу препятствий», — заявляла народная артистка России Надежда Бабкина.
Позже стало известно, что концерт на Красной площади отменили и перенесли его на другую площадку — в культурный центр «Моссовет» на Преображенской площади. Ко всему прочему, сократилась программа, как минимум в количественном выражении — заявленные ранее звезды не приедут радовать зрителя.
По какой причине произошли такие изменения и как будет выглядеть итоговый список номеров — неизвестно. Но из изначального состава звезд точно останется сама Надежда Бабкина.
Концерт на День России обычно проходит именно на Красной площади. В 2025 году там пели SHAMAN, Николай Басков, Татьяна Куртукова, Александр Розенбаум, Валерия и другие знаменитые артисты. Посмотреть на них вживую пришли тысячи москвичей по пригласительным билетам.
В 2024 году на Красной площади устроили шоу Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Григорий Лепс, Сергей Лазарев. Конечно же, не бросили фанатов и SHAMAN с Басковым.
В 2023 году праздновали на Красной площади тоже масштабно и примерно тем же популярным у народа составом. Выступали Дмитрий Певцов, Дима Билан и Игорь Бутман.