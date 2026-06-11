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Страна и мир Обзор Праздник без Долиной и SHAMAN'а? На Красной площади отменили концерт в честь 12 июня

Праздник без Долиной и SHAMAN'а? На Красной площади отменили концерт в честь 12 июня

Торжество по случаю Дня России перенесли в другое место

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Концерт в честь Дня России перенесли с Красной площади | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКонцерт в честь Дня России перенесли с Красной площади | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Концерт в честь Дня России перенесли с Красной площади

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Концерт на Красной площади в Москве в честь Дня России 12 июня отменили. Как стало известно MSK1.RU, мероприятие перенесли в другое место. Также сократился список изначально заявленных звезд.

По данным MSK1.RU, накануне команда Надежды Бабкиной анонсировала масштабный праздник «В единстве народов — сила России», который должен был пройти под эгидой Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» на Красной площади.

Были заявлены выступления большого количества творческих коллективов — государственные ансамбли, театры танца, хоры, театральные труппы; а также хедлайнеров — SHAMAN'а, Ларисы Долиной, Татьяны Куртуковой, Александра Буйнова, группы Ay Yola и других известных музыкантов.

«Все эти годы меня не оставляла одна внутренняя мечта: я хотела провести концерт фестиваля-марафона на Красной площади. Казалось, это что-то почти невозможное. Но у меня такой принцип: вижу цель — не вижу препятствий», — заявляла народная артистка России Надежда Бабкина.

Надежда Бабкина и государственный ансамбль «Русская песня» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНадежда Бабкина и государственный ансамбль «Русская песня» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Надежда Бабкина и государственный ансамбль «Русская песня»

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Позже стало известно, что концерт на Красной площади отменили и перенесли его на другую площадку — в культурный центр «Моссовет» на Преображенской площади. Ко всему прочему, сократилась программа, как минимум в количественном выражении — заявленные ранее звезды не приедут радовать зрителя.

По какой причине произошли такие изменения и как будет выглядеть итоговый список номеров — неизвестно. Но из изначального состава звезд точно останется сама Надежда Бабкина.

Концерт на День России обычно проходит именно на Красной площади. В 2025 году там пели SHAMAN, Николай Басков, Татьяна Куртукова, Александр Розенбаум, Валерия и другие знаменитые артисты. Посмотреть на них вживую пришли тысячи москвичей по пригласительным билетам.

В 2024 году на Красной площади устроили шоу Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Григорий Лепс, Сергей Лазарев. Конечно же, не бросили фанатов и SHAMAN с Басковым.

В 2023 году праздновали на Красной площади тоже масштабно и примерно тем же популярным у народа составом. Выступали Дмитрий Певцов, Дима Билан и Игорь Бутман.

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Шаман Лариса Долина Красная площадь День России
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Комментарии
4
Гость
8 минут
Долина,шаман,бабкина....значит можно не смотреть.
Гость
36 минут
без них и праздновать нечего кстати в 90-е это был День Независимости и жили для себя а сейчас это что?
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Гость
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