«Грязь, нет канализации, а море — рассадник инфекции»: что творится на курортах Краснодарского края

Россияне уверены, что море и прилегающие места — рассадник инфекции Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На курортах Черного моря стартовал пляжный сезон. В Анапе же сомневаются, что в этом году он пройдет успешно. Жители курорта рассказывают о том, что происходит на побережье на самом деле, а туристы не планируют ехать туда в отпуск. В материале разбираемся, какая на самом деле обстановка на пляжах черноморского побережья и что известно о результатах проб морской воды.

Сезон открыт

Мэр Анапы Светлана Маслова в конце мая подписала постановление о том, что купальный сезон состоится на всех пляжах курорта. 15 из них получили положительное заключение Роспотребнадзора, еще 29 проходят проверку.

На курорте по сей день отсыпают зоны отдыха новым слоем песка из-за трагедии с нефтяными танкерами, после которой пострадало черноморское побережье. Чиновники хотят «восстановить» 12 километров береговой линии — это практически вся пляжная полоса от центра Анапы до конца Витязево, передают наши коллеги из 93.RU.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора обследовали пробы морской воды. В ведомстве заявили, что все результаты «соответствуют нормам». Всего Роспотребнадзор выдал 258 санэпидзаключений.

Отдыха не будет

Несмотря на усилия властей, местные жители и туристы сомневаются в том, что в этом году сезон в Анапе будет успешным. В соцсетях жители делятся нынешней обстановкой с пляжей, а туристы смело заявляют, что точно не поедут туда на отдых.

«Анапских песков, где провели отсыпку, больше нет, совсем нет! ЧП с мазутом покажется нам мелочью… Кто это допустил — или „умный“, или вредитель», — сообщают жители курорта.

Также жители отмечают, что на улицах грязно, мусор везде кучами и его редко вывозят. На набережной якобы пахнет канализацией.

«Отдыхать в Краснодарском крае негде, да и небезопасно», — отмечают люди.

Некоторые и вовсе уверены, что море и прилегающие места — рассадник инфекции.

«Курорты, где повсюду грязь, нет ремонта, канализации, нет воды. Море и прилегающие места — рассадник инфекции», — заявляют жители.

Туристы же возмущаются не только экологической обстановкой в Краснодарском крае. Людей не устраивают курорты в регионе в целом — по их словам, и до разлива нефти в Анапе было грязно, а цены завышены. Некоторые не едут на черноморское побережье из-за беспилотной опасности.

Первый курортный сезон без мазута

Но далеко не у всех складывается такое негативное впечатление о курорте. В конце мая в анапском Витязево туристы уже отдохнули. Одна из отдыхающих рассказала нашим коллегам из 93.RU, что жила в отеле, который располагается ближе к Витязевской косе, там, где отсыпать пляжи пока не будут.

«На пляжах в Витязево еще не было никаких лежаков и навесов. Но нам, откровенно говоря, не повезло с погодой — были дожди, поэтому надежд на пляжный отдых и не было. Но что понравилось в Витязево, мы могли наблюдать за барханами, и там не было следов ни мазута, ни нового, завезенного песка. Это был тот самый золотой песок с ракушкой», — поделилась Анастасия.

Туристка отметила, что в районе Витязевской косы пляжи чистейшие, всё очень цивильно, хотя это далеко не центральная Анапа. Во время ее отпуска людей было мало.

«Я люблю такой отдых, когда нет толп, когда ты где-то там на отшибе, но при этом сервис прекрасен. В целом впечатления от отдыха потрясающие. Конечно, еще не раз поедем в Анапу», — заявила туристка.

На пляже, где отдыхала туристка, был родной анапский песок Источник: предоставлено 93.RU

Кроме того, цены на курорте оказались на адекватном уровне.

«Цены на адекватном уровне, во-первых, они разные. Во-вторых, не завышены. У нас был отель с завтраком, и он не был забит, если не ошибаюсь, то было заселено всего пару номеров, и нам готовили еду из того, что мы сами выбирали. Как только мы выехали из отеля, мы пошли на пляж. Потом, когда возвращались, проходили мимо, отель уже был закрыт на ключ. Получается, все гости выехали», — добавила Анастасия.