Каким окажется лето-2026 и где будет теплее всего: прогноз от синоптиков на три месяца

В августе погода теплее нормы будет в 15 регионах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В июне могут быть природные аномалии по всей стране, но в июле и августе температура воздуха в России будет соответствовать климатической норме, а в некоторых регионах и вовсе ожидается более теплая погода. Прогноз на всё лето предоставила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«В принципе, по всей России июль ожидается около среднестатистического. Теплее нормы может быть в Мурманской области, на севере Карелии, в северной половине Эвенкии, в районе Алтая, Тывы, на юге Иркутской области и на юге Приморского края. А так — около нормы», — отметила эксперт в разговоре с ТАСС.

В августе погода теплее нормы ожидается в 15 регионах. В их списке:

Мурманская область;

северная половина Карелии;

Республика Крым;

Херсонская область;

Запорожская область;

Северный Кавказ;

Ставропольский край;

Краснодарский край;

ХМАО;

юг Тюменской области;

Омская область;

Новосибирская область;

Республика Алтай;

восток Таймыра;

юго-восток Приморского края.

Прохладнее летом 2026 года может быть на Чукотке, Магаданской области и в северной половине Камчатского края.