НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, дождь

ощущается как +11

2 м/c,

зап.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Малыша искусала собака — подробности
Как ухаживать за кожей летом
Где россияне отдыхают в 2026 году?
ДТП с самокатом
Как отметить свадьбу в Ярославле
Где смотреть салют
День города: онлайн
История появления книжной лавки Швецова
Пять лет назад не стало Яна Левина
Страна и мир Каким окажется лето-2026 и где будет теплее всего: прогноз от синоптиков на три месяца

Каким окажется лето-2026 и где будет теплее всего: прогноз от синоптиков на три месяца

В некоторых регионах ожидается самая теплая погода

208
В августе погода теплее нормы будет в 15 регионах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ августе погода теплее нормы будет в 15 регионах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В августе погода теплее нормы будет в 15 регионах

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В июне могут быть природные аномалии по всей стране, но в июле и августе температура воздуха в России будет соответствовать климатической норме, а в некоторых регионах и вовсе ожидается более теплая погода. Прогноз на всё лето предоставила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«В принципе, по всей России июль ожидается около среднестатистического. Теплее нормы может быть в Мурманской области, на севере Карелии, в северной половине Эвенкии, в районе Алтая, Тывы, на юге Иркутской области и на юге Приморского края. А так — около нормы», — отметила эксперт в разговоре с ТАСС.

В августе погода теплее нормы ожидается в 15 регионах. В их списке:

  • Мурманская область;

  • северная половина Карелии;

  • Республика Крым;

  • Херсонская область;

  • Запорожская область;

  • Северный Кавказ;

  • Ставропольский край;

  • Краснодарский край;

  • ХМАО;

  • юг Тюменской области;

  • Омская область;

  • Новосибирская область;

  • Республика Алтай;

  • восток Таймыра;

  • юго-восток Приморского края.

Прохладнее летом 2026 года может быть на Чукотке, Магаданской области и в северной половине Камчатского края.

Июнь станет насыщенным на дожди, резкое похолодание и другие погодные аномалии. Узнайте, какой будет погода в первый месяц лета.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Погода Лето Жара Дождь Июнь Июль Август
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем