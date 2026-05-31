Каким окажется лето-2026 и где будет теплее всего: прогноз от синоптиков на три месяца

В июне могут быть природные аномалии по всей стране, но в июле и августе температура воздуха в России будет соответствовать климатической норме, а в некоторых регионах и вовсе ожидается более теплая погода. Прогноз на всё лето предоставила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«В принципе, по всей России июль ожидается около среднестатистического. Теплее нормы может быть в Мурманской области, на севере Карелии, в северной половине Эвенкии, в районе Алтая, Тывы, на юге Иркутской области и на юге Приморского края. А так — около нормы», — отметила эксперт в разговоре с ТАСС.
В августе погода теплее нормы ожидается в 15 регионах. В их списке:
Мурманская область;
северная половина Карелии;
Республика Крым;
Херсонская область;
Запорожская область;
Северный Кавказ;
Ставропольский край;
Краснодарский край;
ХМАО;
юг Тюменской области;
Омская область;
Новосибирская область;
Республика Алтай;
восток Таймыра;
юго-восток Приморского края.
Прохладнее летом 2026 года может быть на Чукотке, Магаданской области и в северной половине Камчатского края.
