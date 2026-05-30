Зоны без интернета исчезнут: правительство готовит масштабные изменения. Новости 30 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 мая.

Учителям разрешили удалять школьников с урока

Минпросвещения опубликовало приказ, который позволяет педагогам удалять учеников с урока за повторное нарушение дисциплины. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Если школьник не реагирует на замечания и продолжает нарушать порядок, учитель приглашает представителя администрации. Тот принимает решение об удалении и проводит с ребенком профилактическую беседу. После этого ученик возвращается на занятие.

Нарушение дисциплины скажется и на оценках. Это один из критериев, по которому будут выставлять отметку за поведение. Также будут обращать внимание на социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Однако данные оценки не коснуться учеников первых классов. А детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут выставлять их с учетом особенностей психофизического развития и состояния.

Школьную программу ждут изменения

Проект обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования планируют утвердить в июле 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Документ закрепляет за школьниками право изучать все предметы только на базовом уровне. При этом учащиеся могут углубленно осваивать отдельные дисциплины в рамках выбранного профиля.

Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень ключевых компетенций для всех школьников.

Пять регионов России объявили 1 июня выходным днем

1 июня объявили нерабочим днем в пяти российских регионах в связи с празднованием православной Троицы. Поскольку сам праздник выпал на воскресенье, выходной перенесли на понедельник, сообщили в региональных органах власти. В список вошли:

Крым;

Херсонская область;

Запорожская область;

ДНР;

ЛНР.

День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из главных христианских праздников, который православные верующие отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая. Согласно Новому Завету, в этот день на апостолов сошел Святой Дух, после чего они обрели способность говорить на разных языках и отправились проповедовать христианство по всему миру.

Всех приезжавших из Африки призвали госпитализировать из-за опасной болезни

России необходимо готовиться к возможному завозу лихорадки Эбола, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. В первую очередь следует подготовить первичную медицинскую сеть — от медпункта в аэропорту до всех медицинских учреждений.

Любого человека, который прибыл из стран Африки с неблагополучной ситуацией, нужно немедленно госпитализировать, пояснил Онищенко. Контроль на границе, по его словам, нужен, но главное — это охрана территорий, а не бег с автоматами по улицам.

Эпидемиолог назвал бесполезной мерой дистанционную проверку температуры при въезде в страну. Такая процедура лишь создает видимость контроля, но реальной защиты не обеспечивает.

Заявления на новую выплату начнут принимать с 1 июня

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнет принимать заявления на получение семейной налоговой выплаты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Выплату смогут оформить работающие родители двух и более детей до 1 октября 2026 года. Среднедушевой доход семьи за 2025 год должен быть ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущество — соответствовать установленным критериям.

После получения заявления фонд пересчитает уплаченный в 2025 году налог по ставке 6%. Затем он вернет гражданину разницу единым платежом. Таким образом, родители смогут вернуть часть выплаченного НДФЛ за прошлый год.

По предварительным данным, семейная налоговая выплата охватит более 4 миллионов семей. В них воспитывается почти 11 миллионов детей.

Некоторые врачи исчезнут

Минздрав РФ утвердил новый перечень медицинских должностей. Из него исключили 16 специальностей и добавили 11 новых.

С 1 сентября 2026 года в список войдут врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский логопед, нейропсихолог, нутрициолог, медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Из перечня исключат диабетолога, миколога, протезиста, городского педиатра, сексолога, зубного врача и другие должности. Врачей-бактериологов, вирусологов и паразитологов уберут из списка позже — с 1 сентября 2028 года.

Врачи, которые уже работают по упраздненным должностям, сохранят свои места. Они смогут переквалифицироваться.

Цены на водку резко выросли

Средние розничные цены на водку в России на 18 мая 2026 года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. С начала 2026 года они увеличились на 12,2%, рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Главная причина удорожания — повышение акцизов на алкогольную продукцию. Он напрямую отражается на конечной стоимости товара, пояснил эксперт.

Дополнительное влияние оказывают рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики и комплектующих. Все эти факторы также закладываются в себестоимость, отметил Востриков в интервью ТАСС.

Врач предупредил об опасности ранних арбузов

Ранние арбузы на прилавках могут вызвать у человека симптомы отравления. Это особенно опасно для пожилых людей и детей, рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями. Избыток нитратов может вызвать симптомы отравления, проявляющиеся тошнотой, рвотой, головокружением и цианозом — посинением кожи и слизистых», — объяснила Ямилова в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, поверхность плода из-за контакта с землей может стать источником сальмонеллеза, кишечной палочки и ротавирусных инфекций. Врач советует не покупать арбузы раньше начала августа, пока они не созреют естественным путем, а перед употреблением тщательно мыть их с мылом и щеткой.

Интернет станет доступнее

Правительство утвердило порядок, который повысит доступность связи и мобильного интернета в селах и на участках федеральных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Крупные операторы связи получат право совместно использовать одну базовую станцию в населенных пунктах с населением менее тысячи человек, а также на отдельных участках федеральных трасс. Роскомнадзор ежегодно будет готовить предложения по включению территорий в специальный перечень и направлять их в Минцифры.

Ведомство рассмотрит заявки в течение 30 дней и направит их операторам для подтверждения технической возможности. В первую очередь в перечень попадут населенные пункты с наибольшим числом жителей и участки дорог, где услуги связи предоставляет минимальное количество операторов.