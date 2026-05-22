Пора готовить купальники? Синоптик рассказала, когда начнется купальный сезон: даты

Метеоролог назвала комфортные температуры для купания Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Благодаря волне аномальной жары, которая накрыла сразу несколько регионов, купальный сезон в этом году может начаться раньше. Но для полноценного купания нужно дождаться устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«По традиции в средней полосе России купальный сезон можно начинать на следующий день после Троицы. Это устоявшийся ориентир, связанный с климатическими особенностями. В 2026 году праздник приходится на 31 мая, а значит, условная дата начала сезона — 1 июня», — говорит метеоролог.

Однако это народная климатическая традиция. Официально открывать купальный сезон можно, когда вода прогревается до +16… +17 градусов. Но и такие температуры подойдут только для быстрого окунания или охлаждения

«Для комфортного купания необходим прогрев воды примерно до +19… +22 градусов. Эти показатели ежедневно фиксируются гидрологическими службами», — объяснила Позднякова в разговоре с «Известиями».

Также важно дождаться устойчивого тепла, чтобы вода не успевала остывать. По словам эксперта, из-за этого в Центральной России начало купального сезона наступит не раньше середины июня:

«Сейчас возможны кратковременные периоды прогрева, когда вода поднимается до +18… +19 градусов. Но если вода и прогреется, то при смене воздушных масс она может вновь остыть буквально за несколько дней. Поэтому говорить об открытии купального сезона пока преждевременно», — добавила Позднякова.