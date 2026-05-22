НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 758мм 72%
Подробнее
0 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Объявлена беспилотная опасность
Перекрыли трассу М-8
Самое время купить квартиру
Хартли уйдет из «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
«Локомотив» — чемпион! Онлайн
Поздравление от Владимира Путина
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Афиша на неделю
Страна и мир Пора готовить купальники? Синоптик рассказала, когда начнется купальный сезон: даты

Пора готовить купальники? Синоптик рассказала, когда начнется купальный сезон: даты

По словам эксперта, в этом году вода прогреется быстрее

114
Метеоролог назвала комфортные температуры для купания | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUМетеоролог назвала комфортные температуры для купания | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Метеоролог назвала комфортные температуры для купания

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Благодаря волне аномальной жары, которая накрыла сразу несколько регионов, купальный сезон в этом году может начаться раньше. Но для полноценного купания нужно дождаться устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«По традиции в средней полосе России купальный сезон можно начинать на следующий день после Троицы. Это устоявшийся ориентир, связанный с климатическими особенностями. В 2026 году праздник приходится на 31 мая, а значит, условная дата начала сезона — 1 июня», — говорит метеоролог.

Однако это народная климатическая традиция. Официально открывать купальный сезон можно, когда вода прогревается до +16… +17 градусов. Но и такие температуры подойдут только для быстрого окунания или охлаждения

«Для комфортного купания необходим прогрев воды примерно до +19… +22 градусов. Эти показатели ежедневно фиксируются гидрологическими службами», — объяснила Позднякова в разговоре с «Известиями».

Также важно дождаться устойчивого тепла, чтобы вода не успевала остывать. По словам эксперта, из-за этого в Центральной России начало купального сезона наступит не раньше середины июня:

«Сейчас возможны кратковременные периоды прогрева, когда вода поднимается до +18… +19 градусов. Но если вода и прогреется, то при смене воздушных масс она может вновь остыть буквально за несколько дней. Поэтому говорить об открытии купального сезона пока преждевременно», — добавила Позднякова.

Метеоролог отметила, что более ясной обстановка с началом купального сезона станет в конце мая.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Погода Купание Аномальная жара Пляж Лето Купальный сезон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем