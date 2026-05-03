Сезон будет? В Туапсе назвали сроки полной очистки пляжей от нефтепродуктов

В Туапсе продолжают убирать мазут с берега Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пляжи в Туапсе обещают очистить уже к началу лета. О точных сроках рассказал глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Он заявил, что «сезон будет», и проблемы на одном пляже не скажутся на других. Общая протяженность побережья округа составляет примерно 90 километров.

«А этот (пострадавший. — Прим. ред.) пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут в наш город, смогут им пользоваться», — заявил Бойко в эфире «Соловьев Live».

Нефтепродукты, которые оказались в море после атак беспилотников на город и последующих пожаров на НПЗ, убирают уже две недели. На некоторых участках, например в поселке Тюменском (это в 10 километрах к северу от Туапсе), волонтеры бьют тревогу: не хватает средств защиты и техники.

Наши коллеги из 93.RU пообщались с одним из волонтеров Евгением, который вместе с друзьями в конце апреля приехал в поселок Тюменский.

«Местный житель, у которого находится ангар на пирсе для лодки, организовал в нём штаб, в нём нам выдали костюмы с бахилами, воду, мешки. Помимо нас там находилось 13 человек, мужчин и женщин, которые занимались сбором гальки, загрязненной нефтью. Мы подключились, и я ощутил на себе всю тяжесть этой операции, полмешка гальки — примерно 50 килограммов, я один на тележке вывез около 40 мешков, далее силы покинули», — рассказал волонтер.

По его словам, за день тогда им удалось убрать около 30 метров пляжа, а береговая линия при этом загрязнена километрами.

Видео из поселка Тюменского от 1 мая Источник: Roman_eco / Telegram

«В моменте закончились мешки, начали обзванивать торговые строительные точки, они оказались в дефиците, люди с рынка приносили еду», — добавил Евгений в разговоре с нашими коллегами.

Мужчина отметил, что сейчас остро стоит вопрос в масках с фильтрами. Без них спасателям тяжело дышать во время работ, а строительные респираторы не спасают.