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Страна и мир Сезон будет? В Туапсе назвали сроки полной очистки пляжей от нефтепродуктов

Сезон будет? В Туапсе назвали сроки полной очистки пляжей от нефтепродуктов

Сейчас берег приводят в порядок волонтеры и спасатели

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В Туапсе продолжают убирать мазут с берега | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ Туапсе продолжают убирать мазут с берега | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В Туапсе продолжают убирать мазут с берега

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Пляжи в Туапсе обещают очистить уже к началу лета. О точных сроках рассказал глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Он заявил, что «сезон будет», и проблемы на одном пляже не скажутся на других. Общая протяженность побережья округа составляет примерно 90 километров.

«А этот (пострадавший. — Прим. ред.) пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут в наш город, смогут им пользоваться», — заявил Бойко в эфире «Соловьев Live».

Нефтепродукты, которые оказались в море после атак беспилотников на город и последующих пожаров на НПЗ, убирают уже две недели. На некоторых участках, например в поселке Тюменском (это в 10 километрах к северу от Туапсе), волонтеры бьют тревогу: не хватает средств защиты и техники.

Наши коллеги из 93.RU пообщались с одним из волонтеров Евгением, который вместе с друзьями в конце апреля приехал в поселок Тюменский.

«Местный житель, у которого находится ангар на пирсе для лодки, организовал в нём штаб, в нём нам выдали костюмы с бахилами, воду, мешки. Помимо нас там находилось 13 человек, мужчин и женщин, которые занимались сбором гальки, загрязненной нефтью. Мы подключились, и я ощутил на себе всю тяжесть этой операции, полмешка гальки — примерно 50 килограммов, я один на тележке вывез около 40 мешков, далее силы покинули», — рассказал волонтер.

По его словам, за день тогда им удалось убрать около 30 метров пляжа, а береговая линия при этом загрязнена километрами.

Видео из поселка Тюменского от 1 мая

Источник:

Roman_eco / Telegram

«В моменте закончились мешки, начали обзванивать торговые строительные точки, они оказались в дефиците, люди с рынка приносили еду», — добавил Евгений в разговоре с нашими коллегами.

Мужчина отметил, что сейчас остро стоит вопрос в масках с фильтрами. Без них спасателям тяжело дышать во время работ, а строительные респираторы не спасают.

Спасатели очищают пять участков побережья в районе Южного, Небуга, Тюменского и курортных Ольгинки и Новомихайловского. По информации эколога Романа Пукалова, море за время уборки стало заметно чище.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Разлив нефтепродуктов Экология Черноморское побережье Туризм Туристический сезон Волонтер Туапсе
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Комментарии
5
Гость
3 мая, 18:25
Почему же так сильно страдают от ударов БПЛА приморские города, порты? Единственно предполагаю. Высота полета БПЛА над морем очень мала. Что очень затрудняет их обнаружение и уничтожение. Вот мопеды, атакующие Ярославль, по словам специалистов летят на высоте 100-300 метров.
Гость
3 мая, 16:49
Не развернут вопрос: - куда утилизируется эта субстанция и почему в проекте не был заложен вопрос о безопасности предприятия при ЧС.
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Гость
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