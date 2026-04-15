«Отключите VPN»: людям начали приходить на телефоны предупреждения. Что это значит

Пользователи мобильных операторов и популярных приложений всё чаще сталкиваются с неожиданным предупреждением. Сервисы банков, маркетплейсов и даже кофеен рекомендуют отказаться от VPN-сервисов, чтобы соединение было стабильным.
При использовании приложения одного из мобильных операторов появляется уведомление: «Включен VPN. Данные могут не отображаться».
Другая сотовая компания отправляет на экран смартфона пуш: «Отключите VPN, чтобы в приложении всё работало хорошо». Один из тройки операторов также советует обходиться без VPN: «Без него приложение работает лучше».
Россияне заметили, что стало проблематично пользоваться онлайн-сервисами розничной торговли и точек общественного питания.
У пользователей маркетплейсов возникают трудности и при загрузке карточек товаров и информации в профиле. А у некоторых не получается воспользоваться онлайн-банками.
Напомним, что Минцифры обязало платформы «вычислять» посетителей с VPN и передавать ведомству данные о таких сервисах. Такие рекомендации получили крупные российские маркетплейсы, банки и магазины. Как будут узнавать о блокировке, мы писали в большом обзорном материале.
Роскомнадзор составил «белый» реестр VPN- и прокси-сервисов. Какие решения вошли в него, вы можете прочитать здесь.
А вам приходили подобные уведомления?