«Отключите VPN»: людям начали приходить на телефоны предупреждения. Что это значит

Предупреждения о включенном VPN начали приходить и от банковских приложений Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Пользователи мобильных операторов и популярных приложений всё чаще сталкиваются с неожиданным предупреждением. Сервисы банков, маркетплейсов и даже кофеен рекомендуют отказаться от VPN-сервисов, чтобы соединение было стабильным.

При использовании приложения одного из мобильных операторов появляется уведомление: «Включен VPN. Данные могут не отображаться».

Другая сотовая компания отправляет на экран смартфона пуш: «Отключите VPN, чтобы в приложении всё работало хорошо». Один из тройки операторов также советует обходиться без VPN: «Без него приложение работает лучше».

Россияне заметили, что стало проблематично пользоваться онлайн-сервисами розничной торговли и точек общественного питания.

У пользователей маркетплейсов возникают трудности и при загрузке карточек товаров и информации в профиле. А у некоторых не получается воспользоваться онлайн-банками.

Напомним, что Минцифры обязало платформы «вычислять» посетителей с VPN и передавать ведомству данные о таких сервисах. Такие рекомендации получили крупные российские маркетплейсы, банки и магазины. Как будут узнавать о блокировке, мы писали в большом обзорном материале.

Роскомнадзор составил «белый» реестр VPN- и прокси-сервисов. Какие решения вошли в него, вы можете прочитать здесь.