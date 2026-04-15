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Страна и мир «Отключите VPN»: людям начали приходить на телефоны предупреждения. Что это значит

«Отключите VPN»: людям начали приходить на телефоны предупреждения. Что это значит

Уведомления стали появляться повсеместно

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Предупреждения о включенном VPN начали приходить и от банковских приложений | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПредупреждения о включенном VPN начали приходить и от банковских приложений | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Предупреждения о включенном VPN начали приходить и от банковских приложений

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Пользователи мобильных операторов и популярных приложений всё чаще сталкиваются с неожиданным предупреждением. Сервисы банков, маркетплейсов и даже кофеен рекомендуют отказаться от VPN-сервисов, чтобы соединение было стабильным.

При использовании приложения одного из мобильных операторов появляется уведомление: «Включен VPN. Данные могут не отображаться».

Другая сотовая компания отправляет на экран смартфона пуш: «Отключите VPN, чтобы в приложении всё работало хорошо». Один из тройки операторов также советует обходиться без VPN: «Без него приложение работает лучше».

Россияне заметили, что стало проблематично пользоваться онлайн-сервисами розничной торговли и точек общественного питания.

У пользователей маркетплейсов возникают трудности и при загрузке карточек товаров и информации в профиле. А у некоторых не получается воспользоваться онлайн-банками.

Напомним, что Минцифры обязало платформы «вычислять» посетителей с VPN и передавать ведомству данные о таких сервисах. Такие рекомендации получили крупные российские маркетплейсы, банки и магазины. Как будут узнавать о блокировке, мы писали в большом обзорном материале.

Роскомнадзор составил «белый» реестр VPN- и прокси-сервисов. Какие решения вошли в него, вы можете прочитать здесь.

А вам приходили подобные уведомления?

Нет, ни разу
Да, уже столкнулся с этим
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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
VPN Блокировка Маркетплейс Минцифры
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Комментарии
10
Гость
15 апреля, 12:49
Даже год или больше назад просили убирать.. Разнобой приказов и решений. Саботаж на местах Неужели Билайн и другие станут выдавать своих клиентов? Пользователей антиблокировки слишком много..
Гость
15 апреля, 09:19
Ну если кто-то пришлет мне такое извещение, то в черный список он попадет тут же... Если банк, закрою счет... Если забегаловка — буду обходить стороной.
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Гость
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