«Машины похоронены». Житель Камчатки рассказал (и показал), как полуостров пережил мощный снегопад

Первое, что ты видишь, когда выходишь из дома, — это огромный сугроб Источник: Матвей Волков

Вы видели, какой снегопад накрыл Камчатку? Сугробы размером с трехэтажный дом, нулевая видимость и постоянная, непрекращающаяся метель — всё это испытал Матвей Волков, переехавший в Петропавловск-Камчатский 10 лет назад с Урала. При этом он отмечает, что за всё время жизни на Камчатке подобный апокалипсис происходит первый раз.

В коротком видео Матвей показал, какой новогодний сюрприз устроил циклон для всей Камчатки.

Можете себе представить спокойную жизнь с таким климатом? Источник: matveyvolkof / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Но не останавливайтесь только на этом: подробнее о том, с чем столкнулся Матвей и весь Петропавловск-Камчатский, читайте ниже в колонке E1.RU. А в конце материала вас ждет опрос!

Далее — от первого лица.

«Дорога отсутствует»

Дорожная ситуация напряженная. Там, где было 4 полосы, осталось 1,5 — и речь только о главных дорожных артериях города. Некоторые второстепенные дороги были перекрыты какое-то время, пока сыпал снег и коммунальщики пытались их расчистить. В центре города с сопки сошла лавина и завалила главную дорогу, на сутки она была перекрыта, пока устраняли.

В такую непогоду лучше несколько раз подумать, прежде чем выходить на улицу Источник: matveyvolkof / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Про межкварталку и говорить нечего. Дорог там нет, машины похоронены — в прямом смысле. Дорога отсутствует. Дороги, которые изначально предназначались для движения транспорта, стали тротуарами. Теперь пешеходы и автомобилисты делят дорогу, уступая друг другу. Все стараются как-то справляться.

Во дворах ситуация сложная: горожанам приходится откапывать подъезды и окна Источник: Матвей Волков

Неравнодушные люди, у которых машины остались на ходу, на «бывших» остановках предлагают довезти людей. Таксисты на легковушках берут тройную цену за поездку и к подъезду, разумеется, не подъезжают. Приходится еще и прогуляться. Люди, у кого есть снегоходы, болотоходы, пересаживаются на них.

Два часа сложной работы в 30-секундном видео Источник: Матвей Волков

Общественный транспорт отменен с 13 января. На основные направления в городе выведены вахтовки, но мы их не видели. Правительство выделило свои автомобили для перевозки горожан (как бесплатное такси по основным направлениям). Их мало, поэтому, конечно, не все их видели.

Жители, которые смогли эвакуировать свои автомобили в первый день циклона и передвигаются на них, каждый день ищут новое место, где оставить машину. Они бросают легковушки на главных дорогах, за ночь снег засыпает полностью всё. Снегоуборочная техника не может нормально очистить дороги, так как мешают оставленные автомобили.

Получается замкнутый круг: людям некуда деть автомобиль, потому что не почищено, а не почищено, потому что люди ставят автомобили в любом более-менее свободном от снега месте.

Оставить легковушку в такую погоду может быть опрометчиво. Если не откопать сразу, то придется ждать весны и тепла, чтобы снег растаял Источник: Матвей Волков

Источник: Матвей Волков

«Медики возили людей на санях»

Уборка снега происходит недостаточными темпами, чтобы избежать неблагополучных последствий. Но это объяснимо: такое количество снега не наблюдалось в регионе в течение как минимум 10 лет, которые я здесь живу. Коммунальные службы не были готовы к такому апокалипсису. Винить их в этом нет смысла, потому что удивлены были все.

Сильный ветер и снегопад — что может быть лучше такого комбо? Источник: Матвей Волков

Вывоз мусора затруднен, естественно. Дополнительные мусорные баки выставлены на главных дорогах, чтобы их хоть как-то могли освобождать. В кварталах мусор стоит с 13 января, вывезти его пока нет возможности. Вообще, с начала циклона чистили только главные дороги, но сейчас технику замечают уже в других районах города, где убирают придомовые территории.

Источник: Матвей Волков

Скорая помощь и техника МЧС могут проехать только по главным, более-менее прочищенным дорогам. За это время произошло несколько трагедий с возгоранием домов в частных секторах, тушить их было сложно, спасать людей тоже. Были репортажи о том, как медики возили людей на санях до машины скорой помощи, потому что был затруднен проезд к домам. Из-за схода лавин с крыш домов погибли люди.

«Всё закрыто»

В первый же день циклона школьников отправили домой на неделю. Всех работников перевели на удаленный режим работы. Исключением стали только члены правительства, экстренные службы и руководители органов власти в регионе.

Источник: Матвей Волков

Продуктовые магазины работали далеко не все и не всегда. Торговые центры закрыты. Пункты выдачи заказов тоже закрыты. Рестораны и всё, что не относится к жизнеобеспечению, закрыто. Некоторые предприниматели общепита, у которых отдельный вход, откапывались своими силами и пытались работать. Доставки не работают, но этот вид сервиса у нас и так не развит, если сравнивать с Екатеринбургом и другими городами.

«Камчатская зима веселее»

Самым сложным в период циклона было добраться до женской консультации с утра с моей беременной женой. Благо есть друзья, которые смогли предсказать последствия снегопада и поставили автомобиль заранее вдоль главной дороги. Добирались до ЖК в нулевой видимости, по приборам. Экстрим 100%.

Так выглядит дорога днем Источник: Матвей Волков

А так — вечером Источник: Матвей Волков

Не сойти с ума в такую погоду помогают ежедневное кардио с лопатой и попытки семейных прогулок — по козьим тропкам с целью развлечь себя всей ситуацией. И всегда весело наблюдать, как другие копают.

Прогулки по парку теперь выглядят вот так Источник: Матвей Волков