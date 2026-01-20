НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Около Земли разразился мощный радиационный шторм: каких последствий ожидать

Около Земли разразился мощный радиационный шторм: каких последствий ожидать

Его назвали самым сильным в 21 веке

Мощный радиационный шторм разбушевался в окрестностях Земли. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, его пик пришелся на ночь с 19 на 20 января. Ученые уже назвали явление самым сильным в 21 веке.

Около полудня 20 января в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о повторном росте геомагнитной активности.

«Планетарный индекс Kp вернулся к уровню, близкому к G4, и в данный момент составляет G3.7. Данный всплеск, предположительно, является последним в текущем событии. После его завершения геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1–G3», — рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Радиационный шторм — это поток заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время крупных вспышек. Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, причиной которого обычно становится повышенная солнечная активность.

Как ранее пояснял кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов, геомагнитную активность оценивают по пятиуровневой шкале. В частности, названный уровень G3 считается сильным, а G4 — тяжелым.

По информации Николая Перова, при магнитной буре уровня G3 могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В энергосистемах может потребоваться корректировка напряжения, а на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания. При магнитной буре уровня G4 в энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения. Спутниковая навигация может ухудшиться на несколько часов, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена.

Причиной радиационного шторма и геомагнитной бури на Земле стало облако плазмы, долетевшее от Солнца после крупной вспышки. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ пояснили, что для жителей планеты особой опасности события не представляют.

«Частицы полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключающих их проникновение к поверхности планеты. Последнее, в случае реализации такого сценария, безусловно привело бы к крайней опасности для биосферы», — отметили ученые.

А вот космические аппараты на орбите нашей планеты подвергаются исключительной нагрузке. Но и там все не так плачевно.

«При изготовлении электронных систем космических аппаратов используется специальная радиационно-стойкая электроника, которая должна обеспечивать работоспособность спутников даже при текущих уровнях радиации, при условии, что эти уровни достигаются на короткие времена, не превышающие нескольких часов, в крайнем случае суток», — отметили специалисты.

Кстати, как отметили специалисты, предстоящей ночью не исключены полярные сияния даже в Центральных регионах.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Магнитная буря Солнце
