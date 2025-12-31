НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Что сулит 2026 год? Большой прогноз таро на все сферы жизни

Что сулит 2026 год? Большой прогноз таро на все сферы жизни

Публикуем расклад Елены Петровой из Ярославля

58

Таролог дал прогноз на 2026 год

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU, Елена Вахрушева / Городские медиа

В 2026 году, по прогнозам ярославского таролога Елены Петровой, главным будет внутренний настрой людей. Год будет спокойным, с уклоном в самопознание и саморазмышления.

«Когда внешние обстоятельства не нравятся, люди замыкаются в себе. Поэтому в следующем году будет присутствовать замкнутость и некая отрешенность», — отметила Елена Петрова.

В сферах личных отношений и эмоций год окажется удачным, однако решения будут приниматься скорее на уровне чувств, чем разума. Люди станут более чуткими к мелочам, и внимание к деталям поможет избежать препятствий на пути к крупным целям.

По данным таролога Елены Петровой, путешествия в 2026-ом будут легкими, возможны спонтанные поездки. Экономика и бизнес будут развиваться медленно, с акцентом на аккуратное распределение ресурсов. Что касается глобальных изменений, ожидается возвращение к старым тенденциям.

Что таролог прогнозирует касательно геополитической ситуации в России — смотрите в видео выше.

Верите в Таро?

Да
Нет
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Таролог
Рекомендуем