Что сулит 2026 год? Большой прогноз таро на все сферы жизни

Таролог дал прогноз на 2026 год Источник: Кристина Геворкян / 76.RU, Елена Вахрушева / Городские медиа

В 2026 году, по прогнозам ярославского таролога Елены Петровой, главным будет внутренний настрой людей. Год будет спокойным, с уклоном в самопознание и саморазмышления.

«Когда внешние обстоятельства не нравятся, люди замыкаются в себе. Поэтому в следующем году будет присутствовать замкнутость и некая отрешенность», — отметила Елена Петрова.

В сферах личных отношений и эмоций год окажется удачным, однако решения будут приниматься скорее на уровне чувств, чем разума. Люди станут более чуткими к мелочам, и внимание к деталям поможет избежать препятствий на пути к крупным целям.

По данным таролога Елены Петровой, путешествия в 2026-ом будут легкими, возможны спонтанные поездки. Экономика и бизнес будут развиваться медленно, с акцентом на аккуратное распределение ресурсов. Что касается глобальных изменений, ожидается возвращение к старым тенденциям.

Что таролог прогнозирует касательно геополитической ситуации в России — смотрите в видео выше.