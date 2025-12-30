Подкопил, чтобы накрыть шикарный стол на Новый год? Готовься к налоговой проверке — новости 30 декабря

Подозрения ФНС вызовет новогодний стол с закусками и напитками на 100 тысяч рублей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 декабря.

Зарплата начнет приходить в цифровых рублях

С 2026 года в России начнут выдавать зарплату в цифровых рублях, но не всем. Это случится с 1 сентября следующего года.

Цифровой рубль — это новая форма российских денег, выпускаемых Банком России. Он существует только в электронном виде (тут важно не путать с безналичными рублями на карте) и работает на специальной платформе. Цифровой рубль представляет из себя уникальный цифровой код, который хранится в цифровых кошельках.

«Есть план, который утвердила Государственная дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С 1 сентября 2026 года 12 системно значимых банков смогут проводить операции с цифровым рублем для оплаты товаров и услуг. Включение в программу коснется организаций с годовым оборотом более 120 миллионов рублей.

С 2027 года банки и предприятия с оборотом от 30 миллионов рублей смогут продавать товары за цифровые рубли. Все универсальные кредитные организации обязаны будут предоставлять эту услугу. А с 1 сентября 2028 года все банки и предприятия с оборотом более 5 миллионов рублей должны будут поддерживать цифровой рубль.

Депутат Аксаков подчеркнул, что к использованию цифрового рубля принуждать никого не станут. Всё будет на добровольной основе.

В паспортах россиян появится шесть новых отметок

Уже через несколько дней в российском паспорте можно будет поставить шесть отметок. При этом вместо ИНН можно указать новый идентификатор из Единого регистра сведений о населении (ИД ЕРН), который присваивается каждому гражданину.

«В соответствии с пунктом 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)», — сообщили в МВД.

ИД ЕРН — уникальный цифровой код, присваиваемый гражданину при внесении его данных в федеральную систему «Единый регистр сведений о населении». Отметка позволит упростить подтверждение личности и необходимых сведений при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав.

Идентификатор из Единого регистра сведений о населении в паспорте проставляется налоговыми органами, МВД и его территориальными органами.

Что еще можно будет указать в документе:

регистрацию или расторжение брака;

информацию о детях;

данные о ранее выданных паспортах;

данные о зарубежных документах, удостоверяющих личность;

группу крови и резус-фактор.

Изменения начнут действовать с 1 января.

Получать лекарства можно будет по «Почте России»

С 2026 года в России запустят процесс получения лекарств по «Почте России». В настоящее время документ об этом находится в разработке, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Использование „Почты России“ здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов сегодня реализуют по стране лекарственные препараты.

Определен срок оплаты коммуналки за декабрь

Оплатить коммунальные услуги за декабрь можно без штрафов до 12 января 2026 года. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он отметил, что в новогодние праздники пени за просрочку начислять не будут, но начнут считать их только через 31 день после даты, когда истекает срок платежа.

«По закону у вас есть время [оплатить квитанцию] до 10-го числа месяца, следующего за расчетным (за декабрь — до 10 января). Так как 10 января 2026 года — суббота, срок переносится на 12 января 2026 года. Пени начнут начисляться только с 31-го дня просрочки, то есть не раньше февраля», — сказал Кошелев ТАСС.

По словам депутата, эти правила действуют для всех и распространяются на большинство коммунальных платежей. Перенос срока связан с общим правилом: если последний день оплаты попадает на выходной, он смещается на первый рабочий день.

Кроме того, пенсионеры, которые оплачивают ЖКУ в отделении банков, смогут сделать это и в праздники. В новогодние дни будут работать зоны самообслуживания, банкоматы и терминалы, они доступны круглосуточно.

Некоторые банки выйдут на работу в дежурном режиме — с 3 по 6 и с 8 по 11 января 2026 года. Это позволит оплатить коммунальные услуги до окончания праздников.

Возможные отключения интернета в Новый год

Отмечать Новый год люди, возможно, будут без мобильного интернета. Но отключения коснутся далеко не всех, потому что решение об этом будут принимать региональные власти.

Те, кого затронут ограничения, могут подготовиться, чтобы не столкнуться с трудностями, и поздравить близких сообщением или по видеозвонку, используя Wi-Fi.

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется», — рассказал зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Устойчивый домашний интернет станет альтернативой. Власти заверяют, что перегрузок не будет, поскольку перед праздниками провели тщательную проверку инфраструктуры и никаких случаев перегрузки не обнаружили.

В Госдуме объяснили, что будет с ценами на такси в Новый год

Ограничение цен на такси в Новый год может привести к дефициту автомобилей, считает Павел Федяев, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту. По закону регионы могут устанавливать минимальные тарифы, но максимальные формируются рынком. Введение потолка цен в пиковый период приведет к простою водителей, что вызовет дефицит такси и затруднит поиск машин.

«Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли. Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые они могут заработать и в обычный, не праздничный день», — сказал депутат.

В этом случае такси не станет доступнее. Пассажиры столкнутся с долгим поиском водителя и ожиданием поездки в приложениях. К тому же найти такси на улице тоже будет проблематично, так как они будут пустыми.

Это может снизить безопасность поездок и увеличить риск ДТП, если выпившие за новогодним столом люди начнут садиться за руль. Кроме того, ограничение цен может стимулировать нелегальных перевозчиков, что усилит теневой сектор.

Людям рекомендуют выйти на работу 2 января

Вернуться к работе сразу после новогодних праздников и не летать за границу посоветовали россиянам. С таким предложением выступил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — отметил он.

Академик уделил внимание и выбору места для праздников. Он считает поездки в теплые страны не очень хорошей идеей, потому как резкая смена климата может пагубно сказаться на здоровье.

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», — резюмировал Онищенко.

Прививку от опасного вируса сделают бесплатной

До 90% людей, ведущих активную половую жизнь, заражаются вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать онкологические заболевания. К 2027 году планируется ввести бесплатную вакцину против ВПЧ в национальный календарь прививок России.

ВПЧ — вирус папилломы человека, который выступает возбудителем папилломавирусной инфекции. Это не один вирус, а группа родственных вирусов, которых известно более 200 типов. ВПЧ передается в основном половым путем. Также вирус может распространяться через микротравмы на коже и от зараженной матери к ребенку во время родов. Он приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в заднем проходе, ротовой полости и горле.

«В 2027 году планируется [добавить в календарь вакцину от] вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок. Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — поделился глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат подчеркнул, что вакцинация станет бесплатной, но потребует дополнительных бюджетных средств. Подробнее об этом мы писали здесь.

Зеленский готов покинуть пост, а РФ ужесточит позицию по мирным переговорам

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News сделал несколько заявлений, касающихся как внутренней политики, так и военной стратегии. В первую очередь он сообщил, что готов покинуть пост президента Украины, но сделает это только после окончания боевых действий.

«Я уйду из власти после завершения конфликта на Украине. Я хочу отдохнуть. Я этого очень сильно хочу», — сказало он в интервью Fox News.

Еще Зеленский прокомментировал возможность вывода украинских войск с территории Донбасса, заявив, что такой шаг невозможен.

В России же отметили, что намерены ужесточить свою позицию в диалоге по мирному урегулированию ситуации на Украине. Всё из-за недавней атаки на резиденцию президента Владимира Путина, которую в Кремле назвали террористическим актом. Ее целью подразумевают срыв мирных переговоров.

Песков заявил, что, несмотря на инцидент, доверительный характер диалога между президентами России и США сохраняется, контакты продолжаются.

«Россия не выходит из переговорного процесса. Россия будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами», — отметил пресс-секретарь.

Другие заявления Пескова по этому поводу мы опубликовали в отдельном материале.

В Испании закрыли аэропорт из-за диких животных

На несколько часов закрылся испанский аэропорт Ла-Корунья по необычной причине. По взлетной полосе воздушной гавани бегали дикие животные, пишет издание Euro Weekly News.

«Несколько диких кабанов нарушили пределы аэропорта и начали бегать по взлетно-посадочной полосе, что привело к временному закрытию аэропорта из соображений безопасности», — сказано в публикации.

Аэропорт не работал два часа, потом кабанов удалось прогнать.

Фото новогоднего стола могут привлечь внимание налоговой проверки

Снимки новогоднего стола с дорогой выпивкой и элитными закусками могут стать поводом для дополнительной проверки федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом предупредил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, специалисты мониторинга научились следить за деньгами россиян не только по их банковским счетам, но и по тому, сколько они тратят. Если у человека зарплата намного меньше, чем сумма, которую он тратит на праздники или другие развлечения, налоговая служба может начать подозревать, что он скрывает свои настоящие доходы.

«Согласитесь, что это странно, если человек получает зарплату в 35 тысяч рублей, а у него новогодний стол на 100 тысяч рублей. Налоговая инспекция, используя цифровизацию как самый продвинутый способ отслеживания, может агрегировать фотографии празднеств какого-то конкретного налогоплательщика и, увидев совершенно непомерные расходы, запустить проверку источников дохода», — уточнил Бархота в разговоре с «Абзацем».