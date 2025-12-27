НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Россиянам станет сложнее выезжать за границу: кого коснутся новые изменения

Россиянам станет сложнее выезжать за границу: кого коснутся новые изменения

Требования начнут предъявлять уже с января

Ранее для въезда в страны СНГ российским детям нужно было только свидетельство о рождении | Источник: Андрей Бессонов / FONTANKA.RUРанее для въезда в страны СНГ российским детям нужно было только свидетельство о рождении | Источник: Андрей Бессонов / FONTANKA.RU

Ранее для въезда в страны СНГ российским детям нужно было только свидетельство о рождении

Источник:

Андрей Бессонов / FONTANKA.RU

С 20 января 2026 года выезжать и заезжать в Россию несовершеннолетним можно будет только по загранпаспорту. Об этом напомнили в Telegram-канале миграционной службы МВД.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — отметили в ведомстве.

При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам Российской Федерации можно въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

Чтобы избежать проблем при выезде и въезде в страну, в МВД просят заблаговременно оформлять своим детям загранпаспорт.

Ранее мы писали, что с 13 декабря для россиян перестал действовать визовый режим с Иорданией. Подробнее о новых условиях читайте в этом материале. Полный список направлений, куда можно отправиться из России без оформления визы, собрали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
