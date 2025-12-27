Россиянам станет сложнее выезжать за границу: кого коснутся новые изменения

С 20 января 2026 года выезжать и заезжать в Россию несовершеннолетним можно будет только по загранпаспорту. Об этом напомнили в Telegram-канале миграционной службы МВД.
«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — отметили в ведомстве.
При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам Российской Федерации можно въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.
Чтобы избежать проблем при выезде и въезде в страну, в МВД просят заблаговременно оформлять своим детям загранпаспорт.
