Зимний вечер в Гагре: скучно или идеально? Показываем атмосферу Абхазии — фото

Ищем зиму? Ее здесь нет. Вместо сугробов — пальмы, вместо мороза — мягкий морской воздух. Так выглядит декабрь в Гагре Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Путешественники, ищущие способ продлить себе лето, всё чаще обращают внимание на зимнюю Абхазию. Рассказывают наши коллеги из SOCHI1.RU. Гагра, так близко расположенная к Сочи, но существенно отличающаяся и природой, и спецификой отдыха, в это время года раскрывается с новой, непривычной стороны.

Курорт поражает абсолютно иной, спокойной атмосферой. Исчезают длинные очереди у достопримечательностей, пустеют пляжи, а в кафе становится малолюдно. Климат в декабре остается достаточно комфортным для длительных прогулок: температура в Гагре зимой, как правило, не опускается ниже +10 °C.

Что стоит посетить

Для того чтобы использовать камертон души для позитивных настроек, достаточно просто погулять по Гагре. Она делится на две части: старая, где замок принца Ольденбургского, и новая, где обычный жилой район. Мы гуляем по старой.

Знакомство с Гагрой традиционно начинается со знаменитой колоннады. Зимой эти места особенно живописны: вечнозеленые пальмы и эвкалипты на фоне бирюзового моря создают поразительный контраст с заснеженными вершинами Кавказских гор, виднеющимися вдали.

Знаменитую колоннаду содержат в идеальном состоянии Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Кстати, Гагра грозит превратиться в Сочи. Прямо на набережной, рядом с колоннадой, возводят «стекляшку». Бетонное строение вытеснило пальмы и нескромно занимает часть прогулочной зоны. Хорошо, что строение пока только одно.

Впритык к колоннаде строят «стекляшку» Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Обязательны к посещению древняя крепость Абаата, чьи стены помнят V век, и романтичный замок принца Ольденбургского. Последний, построенный в 1902 году, считается символом превращения Гагры в элитный курорт.

Сейчас историческому строению смонтировали крышу. Как рассказывают местные, уникальную черепицу, которой была покрыта крыша дворца, после периода забвения растащили. Замок долго стоял беззащитным перед стихией. Но опять же на набережной рядом с замком возводят многоэтажную гостиницу. Хотели «цивилизацию» в Абхазии? Получите.

Многострадальный замок принца Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU Гостиницу ставят впритык к пирсу и рядом с замком, загораживая его былое величие Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU





Пока еще не тронут парк в Гагре — самый старый в Абхазии. Зимой здесь особенно тихо и уютно, а воздух наполнен ароматами растений, привезенных когда-то со всего света.

Для лучших панорамных видов на курорт и бескрайнее Черное море стоит подняться на смотровые площадки горы Мамдзышха. Это недалеко, и оно того стоит.

Природа в Абхазии шикарна Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Завершить день идеально ужином в историческом ресторане «Гагрипш» — том самом деревянном здании, привезенном из Норвегии и собранном здесь в 1902 году. Средний чек на человека — от 1000 рублей.

Что касается проживания, то на 2025 год цены на размещение начинаются от 700–1000 рублей за ночь в гостевом доме. Номер в отеле среднего класса обойдется уже в 2000–3500 рублей. Питаться экономно можно в местных столовых, но не стоит ждать совсем низких цен: хачапури-лодочка обойдется от 300 рублей, а чайник чая на двоих — примерно в те же 300 рублей.

Собираясь на прогулку, стоит выбирать многослойную и непромокаемую одежду. Погода переменчива: утром может быть прохладно и сыро, а днем — солнечно и тепло.

Волны и капли дождя, больше никакого шума — вот это отдых Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Необходимы непромокаемая ветровка или пуховик, удобная, желательно водоотталкивающая обувь на нескользкой подошве, а также теплый свитер, шапка и перчатки, особенно если планируете поездку в горы.

Важно знать

Для въезда в Абхазию гражданам РФ по-прежнему достаточно внутреннего паспорта. А вот детям с нового года, согласно новым правилам, уже придется оформлять загранпаспорт. Важный нюанс: расчеты ведутся почти исключительно наличными рублями. Лучше взять наличку с запасом, так как банкоматы еще нужно поискать. Но повсеместно доступен другой вариант — можно расплатиться переводом. Любой продавец для этого с радостью раздаст вам вайфай. Туристов зимой мало, и местные стараются заработать хоть какую-то копейку, поэтому часто идут навстречу.

Зима в Абхазии — это сырость. Лучше вооружиться зонтом Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Основная аудитория зимней Гагры — самостоятельные туристы, ценящие уединение, природу и историю без суеты. Власти Абхазии сообщают, что интерес россиян к республике растет. Число гостей с начала 2025 года выросло на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. По данным на 1 декабря, этот показатель составил 1 миллион 640 тысяч человек.

Как сообщил министр туризма республики Астамур Логуа, в республике рассчитывают, что эта цифра возрастет благодаря новогодним праздникам.

«По бронированиям всё хорошо. Нам говорят, что уже процентов 50 есть на Новый год», — добавил министр. Он отметил увеличение потока гостей из Санкт-Петербурга благодаря запуску прямого авиасообщения. Буквально на днях было объявлено о запуске прямого авиарейса из Перми в Сухум.

«Мы ждем остальные города», — добавил он. Логуа также рассказал, что в Абхазии в 2026 году впервые появится событийный календарь мероприятий — их планируется более 30.

А пока посмотрите фото и почувствуйте атмосферу.

Стройка еще не вытеснила природу, как в Сочи Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Зимний пляж будет только вашим Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Парк в Гагре сведет с ума запахами. Тут непрерывно что-то цветет Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Зимние цветы Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Контраст в кадре: яркие дождевики на фоне тропической зелени. Так и встречают зиму на курортах Абхазии Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Двухэтажные бунгало ждут следующего лета Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Приятно отметить, что стали стерилизовать и чипировать собак Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Абхазская зима: все признаки декабря на календаре и ни одного в пейзаже. Пальмы стоят как ни в чем не бывало Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Море и пляжи отдыхают от толп туристов Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Разве это похоже на зиму? Для Абхазии — еще как. Это местная зима: без снега, но с особой атмосферой спокойствия, свежей зеленью и пустынными набережными Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Гагрская колоннада — визитная карточка Гагр, любимое место отдыхающих. Она украшает центральный вход в легендарный Приморский парк, основанный принцем Ольденбургским Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Идеальная экипировка для абхазской зимы. Дождевик, зонт и хорошее настроение Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

С буйной растительностью работают озеленители. Вот такой шар у них получился Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU

Парк в Гагре (Приморский парк, или Парк принца Ольденбургского) — это исторический субтропический парк с уникальной флорой (более 400 видов экзотических растений) Источник: Оксана Витяpь / SOCHI1.RU