Почему в России мало рожают? Заявление Путина о демографии и как ее повысить

Он считает, что состояние человеческого счастья должно быть важнее материального

Встреча с президентом проходит в Гостином дворе в Москве

Встреча с президентом проходит в Гостином дворе в Москве

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,4%, а нужно добиться 2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Это очень сложная задача. Конечно, многое связано с материальным положением семьи. И разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая», — отметил президент.

Для повышение демографии в России проводят целый набор мер. В 25 регионах обозначилась положительная демографическая тенденция. Президент напомнил о дополнительных мерах поддержки, которые ввели в некоторых регионах, где рождаемость требует особого внимания.

Путин считает, что создание семьи в России должно стать модным и чтобы люди понимали, что такое материнство и отцовство, а не основывались только на материальных вопросах и карьерном росте. Но также семья не должна чувствовать снижение уровня достатка при рождении ребенка.

«Материальный вопрос очень важен, но еще важнее — состояние души и простого человеческого счастья», — подчеркнул президент.

Напомним, что в России начнут работу по модернизации маткапитала. Его хотят переориентировать на поддержку многодетности. Кроме этого, в стране начнет действовать новая выплата для семей. Такие изменения Путин анонсировал на заседании по реализации государственной демографической и семейной политики.

Он заявил, что идея маткапитала оказалась очень удачной и к этой программе следует подходить аккуратно. Однако прежде всего необходимо защищать интересы женщин и детей. Подробнее об этом мы писали здесь.

Еще Путин поручил поддерживать в стране не только материнство, но и отцовство. Приумножение российского народа является основной задачей, подчеркнул Путин.

Все ответы на вопросы и высказывания президента мы собираем в режиме реального времени в этой онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным Демография Рождаемость Семья
Гость
1 час
Сытый голодного не поймёт!
Гость
1 час
Нравится мне сказанное с жиру бесящимся: «Не в деньгах счастье»... Так, блин, раздай всё и шагай в монастырь за духовностью! Или на теплотрассу и там ищи свое духовное возвышение... Так нет же... За копейку удавятся, но будут сопли размазывать про духовность...
Рекомендуем