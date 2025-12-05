НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Ярославец — на «Битве шефов»
«Умные решения»
Очереди за лекарствами
Что подарить и как отметить Новый год
Открыли памятник Юрию Ваксману
Новые остановки в Ярославле
Кружки для пенсионеров
55-летния ярославна — звезда пилона
Страна и мир Больше никаких бумажек? Россиянам предложили перейти на электронные водительские права: подробности

Больше никаких бумажек? Россиянам предложили перейти на электронные водительские права: подробности

К бумажной версии также хотят приравнять пенсионное удостоверение на «Госуслугах»

165
Электронной версией прав можно будет пользоваться так же, как и печатной | Источник: Максим Серков / NGS42.RUЭлектронной версией прав можно будет пользоваться так же, как и печатной | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Электронной версией прав можно будет пользоваться так же, как и печатной

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права на «Госуслугах» к бумажным версиям. Информацию об этом опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, к бумажным версиям также хотят приравнять:

  • пенсионное удостоверение;

  • свидетельство о рождении;

  • удостоверение инвалида о праве на льготы;

  • свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

  • страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

  • студенческий билет.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 декабря. Если поправки примут, то указанные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода. Использование электронных вариантов документов будет полностью добровольным.

Ранее мы рассказывали, что с 29 декабря в России начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Подробнее о том, как он работает, кто может его использовать и как оформить, — в материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права Документ Госуслуги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
38 минут
Здраво, давно пора прекратить возить с собой мукулатуру
Гость
3 минуты
бумажных прав может и не будет, но чтобы получить права, придётся собрать кучу бумажек, заплатить кучу бумажек и потрепать кучу нервов, которые потом лечить за бумажки . От ваших электронных прав никому не горячо ни холодно , один фиг придётся переться в гаи и платить завышенные в десятки раз пошлины
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление