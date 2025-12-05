Больше никаких бумажек? Россиянам предложили перейти на электронные водительские права: подробности

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права на «Госуслугах» к бумажным версиям. Информацию об этом опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, к бумажным версиям также хотят приравнять:
пенсионное удостоверение;
свидетельство о рождении;
удостоверение инвалида о праве на льготы;
свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
студенческий билет.
Общественное обсуждение проекта продлится до 20 декабря. Если поправки примут, то указанные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода. Использование электронных вариантов документов будет полностью добровольным.
