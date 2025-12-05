Больше никаких бумажек? Россиянам предложили перейти на электронные водительские права: подробности

Электронной версией прав можно будет пользоваться так же, как и печатной

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права на «Госуслугах» к бумажным версиям. Информацию об этом опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 декабря. Если поправки примут, то указанные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода. Использование электронных вариантов документов будет полностью добровольным.

Ранее мы рассказывали, что с 29 декабря в России начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Подробнее о том, как он работает, кто может его использовать и как оформить, — в материале.