Бывшая жена Паши Техника потребовала миллион за его песни

Экс-супруга покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) снова попала в центр скандала из-за выхода последнего альбома музыканта «5 минут до итогов». За выход треков бывшего мужа она потребовала миллион. Рассказываем подробности в материале.

Что случилось

Альбом Паши Техника создавался еще при его жизни. За три года до кончины он написал 30 треков совместно с рэпером Савелием, более известным под псевдонимом Southwest Mafia.

Все готово к старту, а крупные лейблы даже проявили интерес к альбому, однако его выпуск был отложен. Как утверждает сам Савелий, сейчас он не может договориться о релизе с правообладателем на треки — Карицкой.

За выход песен одна из компаний предложила 1 млн 300 тысяч рублей. Большая часть суммы, а именно 1 миллион 50 тысяч рублей, должна была пойти в бюджет Карицкой. Оставшиеся 250 тысяч рублей предполагалось перевести на счет рэпера Савелия. Однако, по словам бывшей супруги покойного артиста, проблемы возникли вовсе не из-за ее отказа.

«Паша записывал альбом с неким рэпером, которого никто не знает. Он протянул ему руку помощи, предложил работать вместе. Говорил, что они его могут продать, а этого чувака все услышат. Возможно, он даже станет популярным. Сейчас появился лейбл, который был готов выкупить альбом. Они предложили 350 тысяч. Меня эта сумма не устроила, я попросила больше, они согласились», — рассказала Ева в разговоре с «АиФ».

Брюнетка утверждает, что со своей частью гонорара не согласился Савелий. Он потребовал выплаты на том же уровне, хотя изначально был согласен даже 350 тысяч поделить пополам.

«Мне, в принципе, все равно, сколько он получит. Я ему сказала, чтобы он договаривался сам. Но ничего не вышло. Лейбл отказался от покупки, и все встало», — продолжает Карицкая.

После этого Савелий нашел другую компанию, готовую выплатить одинаково большой гонорар. Однако лейбл хочет выкупить и авторские права, на что бывшая супруга Паши Техника не готова.

«Я на такое не готова. Ведь эта музыка будет кормить нашего ребенка», — утверждает Карицкая.

Альбом выйдет

В итоге брюнетка предложила выложить весь альбом бесплатно на открытых платформах. Тогда Савелий обратился к поклонникам и попросил собрать недостающую сумму в миллион рублей и передать ее Карицкой. Экс-супруга скандального рэпера заявила, что ничего с фанатов собирать не желает.

«Я не хочу ничего с фанатов собирать. Это все глупо и некрасиво. Мы могли экологично решить вопрос, продать альбом и получать роялти. Но теперь я еще и жадная», — подытожила Ева.

После многочисленных публичных конфликтов Карицкая заявила, что больше не намерена соглашаться на условия Савелия. Однако заверила поклонников, что треки Паши они все равно услышат. Даже если рэпер опубликует свою версию, Карицкая соберет куплеты Техника и представит новый альбом будущей весной.

Ранее Карицкая заявила, что будет судиться с менеджером рэпера Марком Яровным. Тогда часть треков Техника удалили со стриминговых площадок. Подробности о том, почему это случилось, мы рассказали здесь.