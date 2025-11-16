В России появится новый налог, а квартиры получится взять почти за даром: главные новости прошедшей недели

Вопрос с жильем хотят решить за счет нераспроданных квартир в новостройках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Власти вводят новый налог на технику

В России появится специальный «технологический сбор». Новый налог разработал Минпромторг. Платить его придется практически всем — от импортеров, ввозящих технику из-за границы, до отечественных производителей. Возможно, это скажется на повышении цен на продукцию.

Пока нет четкого тарифа для всех товаров, но для каждого вида техники — смартфона, телевизора, стиральной машины — установят свою индивидуальную ставку. Максимальная сумма сбора для самой дорогой продукции составит 5000 рублей.

В список облагаемой техники попадут товары только из тех категорий, в которых доля отечественных производителей невысока. Пока этот перечень формируется.

Получить жилье можно будет почти за даром

В Госдуме предложили ввести систему арендного жилья и субсидий на съем в качестве альтернативы дорогостоящей ипотеке. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Субсидия на аренду — это финансовая помощь от государства, которая частично компенсирует затраты на оплату арендованного жилья.

«У нас на эти наемные дома могут претендовать исключительно люди со средними доходами, а также люди с низкими доходами. В то же время не встает очередь муниципалитета на улучшение жилищных условий, чтобы приобрести жилье по социальному найму. Поэтому задача строительства наемного жилья у нас зафиксирована в стратегии ЖКК до 2030 года», — рассказала Разворотнева «Известиям».

Еще депутаты предлагают решить жилищный вопрос за счет квартир в новостройках, которые не выкупили. Они призвали запустить программу социального найма для жилья, которое не распродается.

Российские туристы разбились в ДТП в Египте

Серьезное ДТП на этой неделе случилось с участием туристического автобуса в Египте. В аварии пострадали 27 россиян, погибли двое человек, одна из которых жительница РФ.

Фото, предположительно, с места ЧП Источник: Almasryalyoum.com

По информации местной газеты Al Masry Al Youm, группа следовала из Хургады на экскурсию к знаменитым Пирамидам в Каире и Гизе. Авария случилась на трассе Рас-Гариб — Хургада. Автобус с туристами столкнулся с грузовиком.

Из-за аварии автобус сильно смяло, особенно пострадала передняя его часть. Предполагается, что это могло быть лобовое столкновение.

Источник: Almasryalyoum.com

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) РБК сообщили, в экскурсионной группе также находились граждане Литвы и Швеции. Всех пострадавших доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи.

За какие переводы можно попасть в тюрьму

Банки выявляют подозрительные операции по счетам россиян по ряду критериев, включая включая размер, количество и частоту переводов. Любую из таких операций могут заподозрить в дропперстве. Поэтому стоит внимательнее следить за своими переводами, так как из-за нового закона о дропперстве можно получить до трех лет колонии.

Дропперы — участники мошеннических схем, чья банковская карта или счет используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег. Они служат промежуточным звеном, помогая преступникам скрыть следы хищений. Даже если человек не знает, что участвует в схеме, его могут обвинить в содействии преступной деятельности и назначить уголовное наказание. За разовую передачу банковской карты за вознаграждение грозит до трех лет колонии.

По информации аналитика Эрянии Бочкиной, Банк России рекомендует анализировать переводы между физлицами на сумму более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц.

Подозрительными могут быть:

Множественные небольшие операции через один счет без бытовых платежей;

Более 10 операций в день или более 50 в месяц на один счет;

Более 30 операций в день или переводы с интервалом менее минуты.

Чтобы избежать проблем, следует сохранять документы о происхождении денег, не совершать массовых переводов на незнакомые карты и использовать карту для обычных платежей и операций.

Внедрение цифрового рубля решили перенести

Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля до сентября 2026 года, чтобы оценить востребованность сервисов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что это решение принято для совместного с рынком определения наиболее нужных услуг.

Цифровой рубль, являющийся третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, тестируется в пилотном режиме с августа 2023 года. Первоначально массовый запуск проекта был запланирован на июль 2025 года, но ЦБ принял решение скорректировать сроки.

После массового внедрения кредитные организации будут обязаны предоставлять услуги с использованием цифрового рубля по запросам клиентов, но для потребителей использование останется добровольным. А уже в сентябре 2026 года цифровой рубль смогут использовать клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн рублей, позже планка будет снижена до 30 млн рублей.

О том, как новая форма нацвалюты скажется на жизни россиян, мы рассказали в отдельном материале.

Компании готовятся к массовым сокращениям, а зарплаты перестанут расти

Россияне могут столкнуться с волной массовых сокращений. Она продлится семь месяцев — с января по июнь 2026 года. С таким прогнозом выступил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

«Сокращения персонала действительно приобретают все более массовый характер, и в первой половине 2026 года мы, очевидно, увидим новую волну оптимизации», — заявил эксперт.

Он считает, что процесс этот вполне закономерный, так как бизнес переходит в фазу выживания.

Сокращения затронут:

банковский сектор;

добычу и транспортировку ресурсов;

смежные экспортно-ориентированные отрасли,

позиции, без которых компания может продолжать свою базовую деятельность, — маркетинг, административный персонал, часть инженерно-технических и вспомогательных специалистов.

В меньшей степени с сокращениями столкнутся профессии, требующие сложного интеллектуального и эмоционального участия, например, юристы, психологи, консультанты и менеджеры по продажам. Эксперт рекомендовал осваивать так называемые профессии будущего, особенно на стыке технологий, аналитики и управления. Они будут востребованы в ближайшие годы.

При этом, у оставшихся сотрудников зарплата не вырастет, потому как номинальная зарплата россиян увеличится лишь на 8,4%, но реальная, с учетом инфляции, вырастет всего на 2,7%. Прогноз ЦБ сильно расходится с оценками Минэкономразвития: там ожидают рост на 5,7%. К тому же нынешний темп роста зарплат (4,4%) тоже выше ожидаемого в следующем году.

Эксперты считают, что бизнес исчерпал возможности для повышения зарплат из-за высоких ставок и медленного роста выручки. Значительный рост (10–20% и более) ожидается:

в оборонной промышленности;

IT;

машиностроении (из-за дефицита кадров).

Умеренный рост (на уровне инфляции) прогнозируют в финансовом секторе, строительстве, торговле и логистике. В легкой промышленности повышения зарплат не ожидается из-за низкой рентабельности и конкуренции с импортными товарами.

Рабочую неделю предлагают сократить, но не всем

В России появится новая мера поддержки. Депутаты внесли в правительство законопроект о сокращенной рабочей неделе для родителей, воспитывающих трех и более детей.

Если законопроект примут, он начнет действовать уже с 1 марта 2026 года. Тогда один из родителей в многодетной семье сможет работать не более 30 часов в неделю вместо стандартных 40. Предложение уже направили в правительство.

Авторы подчеркивают, что 40-часовая неделя не оставляет родителям времени на полноценное участие в жизни детей, что снижает качество воспитания детей.

Двум категориям сотрудников хотят дать дополнительные дни к отпуску

В России могут ввести пять дополнительных оплачиваемых дней отпуска. Однако они затронут лишь две категории: предпенсионеров и работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий и заявил, что мера направлена на профилактику выгорания, восстановление сил и сохранение здоровья сотрудников старшего возраста.

Депутат отметил, что несмотря на высокую квалификацию, такие работники часто сталкиваются с перегрузками из-за изменений на рынке труда. Текущее законодательство не учитывает возрастные особенности, что увеличивает риск выгорания и досрочного завершения карьеры.

Миллионы семей рискуют лишиться доступа к одной из ипотек

Госдума пересматривает подходы к льготной семейной ипотеке. Сейчас ставка в программе едина для всех семей — 6%. Однако власти хотят поменять подход и сделать ее выше для семей с одним ребенком, но снизить для семей с тремя и более детьми.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пары с одним ребенком смогут взять ипотеку под 10% или 12%, семьи с двумя детьми — под 6%, а многодетные — под 4%.

«Миллионы россиян лишатся доступа к семейной ипотеке. Это произойдет в том случае, если власти поднимут ставки по ней с 6 до 12% для супружеских пар с одним ребенком — таких в стране больше половины. При этом развитии событий льготные жилищные кредиты станут недоступными почти для 3 миллионов российских семей», — сообщили эксперты сервиса «Домклик».

Если ставку по ипотеке повысят для семей, где родился только один ребенок, их ежемесячный платеж по кредиту увеличится в 1,5 раза, еще в 2,5 раза вырастет и переплата. При том, что сегодня число семей с одним ребенком до 6 лет составляет до 40% всех получателей льготной ипотеки, а доля многодетных семей в этом списке менее 1%. Кроме того, примерно 20% семей с тремя и более детьми относятся к малообеспеченным, что мешает им взять кредит на покупку жилья.

Авиабилеты в праздники хотят сделать дешевле, а отдых на море — доступным для всех

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила установить потолок цен на авиабилеты в праздничные дни. В своем обращении к министру транспорта РФ Андрею Никитину она отметила, что из-за сильного подорожания билетов многие люди не могут позволить себе отдых или поездки к близким.

Контролировать цены на билеты можно будет с помощью специальной системы, которая позволит покупать билеты заранее и по более выгодным ценам. Политик добавила, что праздничные дни должны давать людям возможность встречаться с родными и знакомиться с культурой разных регионов.

Если вы хотите провести зимние каникулы у моря, но не хотите далеко лететь или беспокоиться о курсе валют, то есть хорошая новость: российские курорты предлагают отличные варианты: цены начинаются от 23 000 рублей на человека. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проанализировала предложения по отдыху на морских курортах.

Ближайшая зима будет суровее предыдущей

Предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Но это совсем не значит, что Россию накроют суровые морозы. По прогнозам синоптика, температура будет около и выше нормы.

Вильфанд добавил, что ожидается больше оттепелей, но также будут периоды с температурой до -20 градусов и ниже.

Волна опасной простуды распространяется в России

В стране растет заболеваемость гриппом. По данным Роспотребнадзора, за неделю более чем в шесть раз выросло число выявленных случаев. Также россияне активно заражаются ОРВИ и COVID-19, хотя заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 22,2% и составила 5,6 тысячи случаев. Растет и число случаев внебольничной пневмонии.

«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения», — сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Пневмония — это острое воспаление легких, чаще всего вызываемое бактериями или вирусами. Болезнь может протекать тяжело и быстро осложняться, особенно у уязвимых групп населения. Инфекция передается воздушно-капельным путем — при кашле и чихании.

Уже в первые 48 часов после появления симптомов врачи ставят диагноз «внебольничная пневмония».

Среди симптомов:

высокая температура;

кашель;

одышка;

боль в груди;

слабость.