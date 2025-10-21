Россиян ждут серьезные изменения в квитанциях по ЖКУ: подробности

Не все россияне готовы к таким переменам, считают эксперты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Скоро бумажные платежки за коммуналку могут уйти в прошлое. Минстрой предложил закон, который вводит по всей России электронные платежные документы. Их будут автоматически выставлять в системах ГИС ЖКХ и на «Госуслугах». Разбираемся в проекте подробнее.

Почему решили отказаться от бумаги

Идея не нова: о переходе на «цифру» говорят уже несколько лет. В 2024 году комиссия Госсовета поручила Минцифры проработать этот вопрос. Тогда в министерстве сообщили «Известиям», что возможность оплачивать бумажные квитанции должна сохраниться. В этом году правительство запустило пилотный проект в Подмосковье, и, если он будет удачным, опыт распространят на всю страну.

Что это значит на практике

Управляющие компании в целом за — электронная рассылка для них выгоднее. Но признают: уровень цифровизации в регионах разный, поэтому и подход нужен гибкий.

Важный момент: электронные квитанции на «Госуслугах» появятся только у тех, кто зарегистрирован в системе и дал на это согласие. Для тех, кто привык к бумаге, все останется по-прежнему.

Что говорят в ведомствах

На данный момент идет обсуждение документа, в том числе обговариваются технические особенности доставки квитанций на «Госуслуги», сообщили в пресс-службе Минстрой. Там также подчеркнули, что «Госуслуги» — это лишь один из вариантов, и бумажные квитанции никуда не денутся.

«В настоящее время законопроект находится на этапе общественных обсуждений. Его окончательная редакция будет сформирована по результатам прохождения регламентных процедур», — сообщили в Минстрое.

Главная цель нововведения — создать по всей стране единый и безопасный способ доставки платежек. При этом привычная вариативность в оплате коммуналки сохранится для удобства граждан.

Преимущества и недостатки предлагаемой системы

Инициатива перехода на электронные платежки имеет явные экономические и практические преимущества, но ее реализация упирается в серьезную социальную проблему цифрового разрыва. Рассмотрим, какие плюсы и минусы есть у законопроекта.

Преимущества:

1. Экономия средств для УК.

Значительно снижаются расходы на печать бумажных квитанций, бумагу, краску и техническое обслуживание принтеров.

Исключаются затраты на физическую доставку платежек до почтовых ящиков (труд курьеров/почтальонов, логистика).

2. Защита от мошенников.

«Повышается безопасность населения, которое будет защищено от мошенников и от случаев краж в квартирах, когда человек там не проживает, но платежки копятся и по ним можно сделать вывод об отсутствии хозяина», — пояснила зампред комитета Светлана Разворотнева.

Помимо этого, исключается возможность подброса фальшивых квитанций с поддельными реквизитами для оплаты, так как появляется единый официальный источник информации (например, ГИС ЖКХ).

Проблемы и риски:

1. Цифровое неравенство и недоступность для пожилых.

Значительная часть населения, особенно старшего поколения, не пользуется смартфонами, компьютерами и интернетом. Для них электронные платежки физически недоступны. К тому же многие не имеют зарегистрированных аккаунтов на «Госуслугах» или не умеют ими пользоваться.

«С одной стороны, вроде как логично отправить платежку по электронке. Но сможет ли ее получить и прочитать потребитель? Есть ли у него аккаунт на „Госуслугах“? Поэтому, как мне кажется, нельзя лишать людей традиционного бумажного способа оплаты», — сказала директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.

2. Технические и организационные сложности.

Существует риск «цифровой путаницы», если не будет четко определен один основной канал для получения квитанций. Еще одна проблема состоит в том, что подавляющая часть населения пока не готова перейти на электронный формат квитанций.

Многие россияне не пользуется ни ГИС ЖКХ, ни «Госуслугами» и до сих пор звонят по кнопочным телефонам, отметил глава комитета ТПП по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков. Он выразил мнение, что россияне не захотят получать электронные платежи.