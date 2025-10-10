Выходные без интернета? Что ответило Минцифры на тревожные сообщения об отключении сети с пятницы до понедельника

Без интернета не останемся? Что говорят Минцифры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В минувший четверг российские мессенджеры взорвались тревожными сообщениями: якобы в выходные дни страну ждет полное отключение интернета. «Новость», поданная от имени Минцифры, мгновенно разлетелась по тысячам чатов и вызвала волну беспокойства. Но официальные каналы ведомства принесли ясность: все это оказалось фейком.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», — такое заявление опубликовало министерство в своем Telegram-канале. Там же подчеркнули, что никаких планов по отключению интернета у властей нет. Подробности — в материале MSK1.RU.

Откуда растут ноги у слухов?

Паника возникла, можно сказать, на пустом месте. В ложном сообщение утверждалось, что отключение затронет все виды соединений — проводные, мобильные и даже спутниковые — в период с пятницы, 10 октября, до утра понедельника, 13 октября.

Возможно, фейк основан на заявлении депутата Госдумы Николая Арефьева. В сентябре он выступил с предложением отключать россиянам интернет как минимум на выходные, аргументируя это заботой о здоровье граждан. И хотя его инициатива не получила официальной поддержки, она, судя по всему, осела в общественном сознании как угроза. Мы об этом писали.

К тому же, практика временных ограничений мобильного интернета в России действительно существует. В такие праздники, как День Победы, власти отключают интернет в разных регионах. Такие меры связывают с угрозами беспилотных летательных аппаратов.

Работает штатно?

Минцифры, опровергая слухи, заверило, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет в стране работают в штатном режиме. В ведомстве добавили, что работа сетей учитывает «особенности обеспечения безопасности в каждом регионе», но это часть нормального функционирования, а не предвестник тотальных отключений.