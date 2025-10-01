Ипотеку будет сложнее взять, а выплаты и пособия начнут приходить в цифровых рублях: законы октября

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в октябре 2025 года.
Зарплаты и пенсии вырастут
С 1 октября в России проиндексируют зарплаты бюджетникам. Среди них учителя, медики, госслужащие и сотрудники силовых структур. Их выплаты вырастут на 7,6%. Кроме того, индексация коснется окладов военнослужащих, в том числе по призыву, сотрудников силовых структур и гражданского персонала воинских частей.
Однако рост зарплаты ждет только тех, кто работает в учреждении, спонсируемом из федерального бюджета. У региональных и муниципальных работников уровень индексации определят местные власти.
На 7,6% вырастут и пенсии военных. На повышение смогут рассчитывать все категории: от тех, кто уволен по выслуге лет, до семей погибших военнослужащих.
Больше денег придет юбилярам. Пенсионеру, которому исполнилось 80 лет в сентябре, с октября увеличат фиксированную часть пенсии до 17 815,4 рубля. Аналогичное повышение ждет получивших инвалидность I группы.
Выплаты россиянам начнут приходить в цифровых рублях
Первый этап внедрения цифрового рубля запускают с 1 октября, и россияне смогут получать часть выплат в новой форме нацвалюты. Ближайшие три месяца это будут тестировать, чтобы полноценно запустить процесс с 1 января 2026 года.
Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате, пояснил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Однако автоматического перехода на новую форму нацвалюты не произойдет. Получать зарплату или пенсию в цифровых рублях смогут те, кто сам этого захочет и откроет специальный счет. Если же человек решит остаться на старом способе оплаты, делать дополнительно ничего не надо.
Мы собрали полный гайд про цифровой рубль: что это такое, как работает, как открыть счет и что потом делать с новыми деньгами.
Ипотеку начнут выдавать не только в банках
Получить ипотеку в октябре 2025 года (с 22-го числа) можно не только в банке, но и в микрофинансовых организациях (МФО). Однако не во всех, а только в тех, кому это разрешили.
Выдавать ипотеку сможет только МФО, которая учреждена региональными властями и контролируется ими, а такая может быть только одна в каждом субъекте. Причем выдавать она сможет только займы по региональной программе господдержки.
Кроме того, суммы займа будут меньше, чем если брать кредит в банке.
Несмотря на все ограничения, власти рассчитывают, что это поможет людям из маленьких городов и сел, в которых есть сложности с получением банковских услуг.
Взять ипотеку на ИЖС будет сложнее
Но, с другой стороны, возможности ипотеки, наоборот, решили сократить. Так, с 1 октября для некоторых категорий заемщиков и банков ограничат выдачу кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Запрет коснется:
кредиторов с высокой предельной долговой нагрузкой, то есть организаций, которые выдают людям деньги, несмотря на большое количество у них других кредитов;
организаций, которые позволяют допускать частые просрочки по платежам.
Так власти хотят снизить риски на рынке ИЖС.
Возможности маткапитала расширят
С 22 октября средства материнского капитала можно будет направить на то, чтобы погасить микрозаем. Однако не все смогут этим воспользоваться. Среди условий:
это должна быть молодая и многодетная семья;
а гасить заем они планируют в микрокредитной организации, которая официально включена в список Банка России и соответствует всем его требованиям.
От НДС освободят
Некоторые товары и услуги не будут облагаться НДС. Для простого покупателя это значит, что стоимость не будет расти, ведь сумму НДС продавцы закладывают в цену товара или услуги.
Так, до 2030 года для гостиниц будет действовать нулевая ставка НДС, но только если они соответствуют определенным критериям и документально это подтверждают. А для предприятий общепита поднимают порог годовой выручки для освобождения от НДС — до 3 миллиардов рублей. Новые заведения могут пользоваться этой льготой без ограничений по выручке.
Есть и новые товары в списке изделий (все они медицинские), освобожденных от НДС. Это пластмассовые трубки, детали для диагностической аппаратуры и имплантаты для протезирования. Однако линзы без диоптрий и компрессионный трикотаж, наоборот, исключат из списка и обложат стандартным НДС.
Кредитные каникулы распространят на самозанятых и ИП
Люди, оформившие самозанятость или ИП, тоже смогут брать кредитные каникулы. Раньше этим механизмом могли воспользоваться только физлица.
Оформить отсрочку смогут те, у кого нет задолженности больше 30 дней, а сам кредит взят после 1 марта 2024 года. Есть ограничение и по сумме кредита. Каникулы предоставят, только если долг не превышает 10 миллионов рублей у самозанятого, 60 миллионов у микропредприятия, 400 миллионов для малого предприятия и 1 миллиард — для среднего.
Однако не всем компаниям дадут такую возможность. Кредитные каникулы не смогут взять банки, страховые компании, ломбарды и другие финансовые организации, а также те, кто занимается игорным бизнесом.
Все остальные, подпадающие под перечисленные выше критерии, могут взять кредитные каникулы на срок до полугода.
Другие законы
«Честным знаком» будут маркировать стройматериалы, косметические изделия, бытовую химию и спортивное питание;
подтверждать назначение пенсий можно будет с помощью QR-кода, который формируют «Госуслуги»;
на портале также можно будет оценить соцуслуги;
большинство обращений и деклараций можно будет отправить в Налоговую службу онлайн — через «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика;
в приложениях банков появится сервис для жертв мошенников.