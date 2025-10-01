Ипотеку будет сложнее взять, а выплаты и пособия начнут приходить в цифровых рублях: законы октября

Сложности ждут тех, кто хотел построить дом в ипотеку Источник: Илья Давыдов / E1.RU

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в октябре 2025 года.

Зарплаты и пенсии вырастут

С 1 октября в России проиндексируют зарплаты бюджетникам. Среди них учителя, медики, госслужащие и сотрудники силовых структур. Их выплаты вырастут на 7,6%. Кроме того, индексация коснется окладов военнослужащих, в том числе по призыву, сотрудников силовых структур и гражданского персонала воинских частей.

Однако рост зарплаты ждет только тех, кто работает в учреждении, спонсируемом из федерального бюджета. У региональных и муниципальных работников уровень индексации определят местные власти.

На 7,6% вырастут и пенсии военных. На повышение смогут рассчитывать все категории: от тех, кто уволен по выслуге лет, до семей погибших военнослужащих.

Больше денег придет юбилярам. Пенсионеру, которому исполнилось 80 лет в сентябре, с октября увеличат фиксированную часть пенсии до 17 815,4 рубля. Аналогичное повышение ждет получивших инвалидность I группы.

Выплаты россиянам начнут приходить в цифровых рублях

Первый этап внедрения цифрового рубля запускают с 1 октября, и россияне смогут получать часть выплат в новой форме нацвалюты. Ближайшие три месяца это будут тестировать, чтобы полноценно запустить процесс с 1 января 2026 года.

Это означает, что пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате, пояснил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Однако автоматического перехода на новую форму нацвалюты не произойдет. Получать зарплату или пенсию в цифровых рублях смогут те, кто сам этого захочет и откроет специальный счет. Если же человек решит остаться на старом способе оплаты, делать дополнительно ничего не надо.

Мы собрали полный гайд про цифровой рубль: что это такое, как работает, как открыть счет и что потом делать с новыми деньгами.

Ипотеку начнут выдавать не только в банках

Получить ипотеку в октябре 2025 года (с 22-го числа) можно не только в банке, но и в микрофинансовых организациях (МФО). Однако не во всех, а только в тех, кому это разрешили.

Выдавать ипотеку сможет только МФО, которая учреждена региональными властями и контролируется ими, а такая может быть только одна в каждом субъекте. Причем выдавать она сможет только займы по региональной программе господдержки.

Кроме того, суммы займа будут меньше, чем если брать кредит в банке.

Несмотря на все ограничения, власти рассчитывают, что это поможет людям из маленьких городов и сел, в которых есть сложности с получением банковских услуг.

Взять ипотеку на ИЖС будет сложнее

Но, с другой стороны, возможности ипотеки, наоборот, решили сократить. Так, с 1 октября для некоторых категорий заемщиков и банков ограничат выдачу кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Запрет коснется:

кредиторов с высокой предельной долговой нагрузкой, то есть организаций, которые выдают людям деньги, несмотря на большое количество у них других кредитов;

организаций, которые позволяют допускать частые просрочки по платежам.

Так власти хотят снизить риски на рынке ИЖС.

Возможности маткапитала расширят

С 22 октября средства материнского капитала можно будет направить на то, чтобы погасить микрозаем. Однако не все смогут этим воспользоваться. Среди условий:

это должна быть молодая и многодетная семья;

а гасить заем они планируют в микрокредитной организации, которая официально включена в список Банка России и соответствует всем его требованиям.

От НДС освободят

Некоторые товары и услуги не будут облагаться НДС. Для простого покупателя это значит, что стоимость не будет расти, ведь сумму НДС продавцы закладывают в цену товара или услуги.

Так, до 2030 года для гостиниц будет действовать нулевая ставка НДС, но только если они соответствуют определенным критериям и документально это подтверждают. А для предприятий общепита поднимают порог годовой выручки для освобождения от НДС — до 3 миллиардов рублей. Новые заведения могут пользоваться этой льготой без ограничений по выручке.

Есть и новые товары в списке изделий (все они медицинские), освобожденных от НДС. Это пластмассовые трубки, детали для диагностической аппаратуры и имплантаты для протезирования. Однако линзы без диоптрий и компрессионный трикотаж, наоборот, исключат из списка и обложат стандартным НДС.

Кредитные каникулы распространят на самозанятых и ИП

Люди, оформившие самозанятость или ИП, тоже смогут брать кредитные каникулы. Раньше этим механизмом могли воспользоваться только физлица.

Оформить отсрочку смогут те, у кого нет задолженности больше 30 дней, а сам кредит взят после 1 марта 2024 года. Есть ограничение и по сумме кредита. Каникулы предоставят, только если долг не превышает 10 миллионов рублей у самозанятого, 60 миллионов у микропредприятия, 400 миллионов для малого предприятия и 1 миллиард — для среднего.

Однако не всем компаниям дадут такую возможность. Кредитные каникулы не смогут взять банки, страховые компании, ломбарды и другие финансовые организации, а также те, кто занимается игорным бизнесом.

Все остальные, подпадающие под перечисленные выше критерии, могут взять кредитные каникулы на срок до полугода.

