Самая милая ОПГ и дешевая еда: чем Япония поражает наших туристов

И сколько стоит поездка

Источник:

читатель 161.RU

Ростовчанка Ангелина в сентябре посетила столицу Японии вместе с молодым человеком. Съездить в Токио она хотела давно и с начала года готовила документы, искала отель и авиабилеты. Редакции 161.RU Ангелина рассказала, каким она увидела один из самых дорогих городов мира, что видно с 45-го этажа мэрии и почему местные оленята — настоящие рэкетиры.

Прямых рейсов не было

Сначала мы добрались до Москвы, оттуда — в Шанхай «Китайскими авиалиниями». И ими же летели из Шанхая в Японию, переждав полтора часа в аэропорту. В общей сложности дорога заняла часов 14–15. «Китайским авиалиниям», конечно, респект, за то, что они наш багаж сразу забрали до Токио. То есть не пришлось перерегистрировать его — он сразу полетел в Японию.

Большая часть денег у нас ушла на билеты, где-то 150 тысяч рублей. Шесть ночей в отеле с завтраками — 50–55 тысяч. На покупки еще потратились, в итоге тысяч в 300 уложились.

Непривычная ростовчанам влажность

Я провела в Токио почти неделю, с 7 по 13 сентября. Было жарко и очень влажно: в некоторые дни — 30–34 градуса, минимально, наверное, было градусов 28 днем. Я жару переносила легче других, потому что мне подходит влажность, сразу сухость кожи просто самоликвидируется и как будто дышать становится легче. Но я заметила, что многие туристы не так благостно реагируют на такой климат, многие шли в мокрых футболках, обливаясь потом. В основном про европейцев говорю.

Мы попали в Токио как раз в тот момент, когда там прошли ливни, даже СМИ писали, как затопило местный аэропорт. Но нас они не затронули, мы тогда были на Сибуя-стрит, туда не дошло. Это одна из самых популярных улиц в Токио, с мультимедийкой, ее еще называют токийским Таймс-сквером.

Местные глазами туриста

По плотности населения Токио, по моим ощущениям, плюс-минус как Москва. Мы часто ездили в метро в час пик и бывали несколько раз на оживленных улицах деловых кварталов. И я бы не сказала, что там сильно больше людей. Что интересно: утром мы обычно выходили где-то в 7–8 часов и не заметили давки в метро и толп людей, как в Москве в то же время.

Общение с японцами шло на английском

Источник:

читатель 161.RU

Еще из любопытного. Мы жили в деловом центре, поэтому часто видели, как японцы выходили из офисов после работы и прямо в костюмах сидели на лавках в сквере и пили пиво. Я это много раз замечала, но при этом прям пьяных японцев я не видела ни разу. Мы запомнили банки, нашли такие же в магазине, рассмотрели надписи с переводчиком — и убедились, что да, это действительно пиво.

Многие сейчас ассоциируют Японию с брендом Onitsuka Tiger, который выпускает кроссовки. Они сейчас на волне популярности. Мне кажется, многие туристы, которые едут в Японию, там эти кроссовки и покупают. Стоят недорого, выглядят прикольно. Но я заметила, что сами японцы вообще почти в них не ходят, носят в основном кроссовки New Balance и Asics. Единственное, я увидела Onitsuka Tiger на двух японских детишках.

Самая популярная улица Сибуя-стрит

читатель 161.RU

Общались с местными на английском. Практически все косо-криво, но как-то понимали нас и старались помочь. У кассиров в магазине, работников метро, ж/д станций — у всех были переводчики. Например, стоит человек за прилавком с окошком, а у него там микрофончик. Ты в него говоришь на английском, и ему переводится на японский. Потом он говорит на японском, а нам переводится на английский. В целом они очень открыты к общению и готовы помочь. Была девчонка одна, которая совсем не знала английский. И она буквально нам на пальцах объясняла, потом побежала к какой-то женщине, чтобы помочь нам найти нашу ветку метро.

Дебри метрополитена

Метро суперсложное. Я не раз ездила в московском и в питерском — московское, например, очень легкое и понятное по сравнению с метро в Токио. Допустим, есть несколько линий, и японцы могут рандомно сделать указатель только на зеленую, а на синюю или еще какую-то не сделать. Ходишь и думаешь: «Ну, наверное, пойду налево, посмотрим, что будет там». И находишь эти линии случайно. Гугл-карты не сильно помогали, скорее даже путали нас. Они показывали путь, пройдя который мы понимали, что могли сэкономить в миллиард раз больше времени. В самом городе путаницы из-за карт не было, только в метро.

Скоростной поезд

Источник:

читатель 161.RU

Запутались еще на вокзале, с которого уходит синкансэн. Это знаменитый японский суперскоростной поезд, который развивает скорость, кажется, до 300 километров в час. И он может чуть ли не всю Японию пересечь.

Но зато в метро безопасно. Видела, как школьник кладет свой рюкзак на сиденье и уходит в соседний вагон. Потом возвращается. Вещи его никто не трогает. Сложно представить такое у нас.

Парнокопытный бандитизм

На синкансэне мы добрались до Киото. Часа 2,5 ехали, потом пересели на электричку и оттуда — в парк Нара. Там живут олени, очень много детенышей, которых можно покормить и погладить. Выходишь из электрички, а они тебя уже встречают. Олень в Японии — это священное животное, и если они переходят дорогу, то машины замедляются пропуская.

Что интересно, их в Нару не завозили, они живут там столетиями. Многие говорят, что они там действуют как ОПГ: отбирают печенье у посетителей. Но надо знать правила, они, кстати, указаны на табличках парке. Если ты поднимаешь обе руки, то буквально несколько секунд — и оленята от тебя отстают, перестают прыгать и бодать тебя. Даже если ты держишь печенье. Главное — руки вверх. А еще если оленям поклониться, они кланяются в ответ, кивают.

Кивните оленю, и он кивнет в ответ

читатель 161.RU

Взрослые олени тоже есть, но их очень мало. Есть совсем маленькие оленята, они зачастую вообще боятся подходить, и ты можешь им издалека кинуть печеньку. Они чуть-чуть больше смелеют, когда их родители или другие олени постарше подходят к тебе. Мне удалось только одного погладить. Остальные малыши убегают, очень смешно прыгают и издают забавные звуки. Вход в парк, кстати, бесплатный.

На удивление дешевая еда

У нас была цель: попробовать то, что мы чаще всего видим в руках у японцев, и побывать в заведениях, в которые они сами часто ходят. Вообще, в Токио вкусная еда. И я бы сказала, что дешевая, потому что у нас на двоих неоднократно выходил чек на где-то 1200–1300 иен, а это, грубо говоря, рублей 700. Я слышала, когда готовилась к поездке и подбивала финансы, что траты будут о-го-го какие. Но мы этого не заметили. Тут важная ремарочка: в Токио очень жесткий контраст между обычными местами для японцев и местами, где закупаются туристы. Мы жили в деловом районе Нихонбаси, но если чуть пройти, то рядом можно было обнаружить много тусовочных мест. Набрели даже на какой-то мини-фестивальчик с живой музыкой. То есть это не спальный район, где вообще не встретить туристов. Но питались мы там дешево. А как-то раз мы шопились на Гинзе. Это улица, где много всяких магазинов — восьмиэтажная «Шанель» и «Зара». И там куда ни зайдешь поесть, то прям реально дорого.

Заведение, где еда приезжает по ленте, а заказываешь ты ее по планшету и оплачиваешь в кассе самообслуживания. Такой формат там распространен | Источник: читатель 161.RUЗаведение, где еда приезжает по ленте, а заказываешь ты ее по планшету и оплачиваешь в кассе самообслуживания. Такой формат там распространен | Источник: читатель 161.RU
Самое интересное, что на самых туристических улицах Токио (например, на Гинзе) на английском и японском идет оповещение о том, что будьте внимательны, здесь очень много, грубо говоря, оверпрайснутых заведений, не ведитесь. В общем, предупреждения для туристов. Там, кстати, много всяких зазывал, которые затаскивают людей в бары. Мы один раз наткнулись на заведение, где вход стоит 20 тысяч иен с человека, то есть примерно 10 тысяч рублей.

Адекватно по ценам в токийском «Макдоналдсе» в знаменитом 7-Eleven*. Там много готовой еды, но также есть и просто продукты. Цены низкие, ты можешь взять набор лапши с мясом, овощами, и он будет стоить где-то 400 иен. Вообще, было много всяких здоровых позиций, например фрукты и овощи в отдельных контейнерах. И это не было дорого.

Еще что меня удивило — там везде огромное количество автоматов с мороженым и холодными напитками, чаем, энергетиками. Только бобовую воду (так переводчик распознал название) не берите, это ужасно, не знаю, кому это может понравиться.

Чистота

Источник:

читатель 161.RU

Туризм в Японии сильно пополз вверх. По-моему, в 2–3 раза он стал выше в этом году, что-то я такое читала. И я думала, что за счет туристов мусора будет больше. Сами-то японцы поддерживают всё в чистоте. Но нет, только раз в переходе увидела пустую бутылку и на улице стояла какая-то баночка. У них вообще популярна сортировка мусора. В том же 7-Eleven есть специальный мусорник, который принимает на переработку саму бутылку, но этикетку и крышечку ты заранее снимаешь.

В мэрию попали, а в гости к императору — нет

Я прошлась, наверное, по основным базовым туристическим местам. Например, посетила Токио Тауэр**, он выглядит как красная Эйфелева башня, и на нее тоже можно подняться.

А еще мы забрались на 45-й этаж здания мэрии Токио, там кафешки, обзорная площадка, лавки с сувенирами. Причем вход бесплатный. Туристов встречают два охранника — один проверяет сумки, второй поднимается с тобой в лифте на обзорную площадку. Очень еще позабавило, что в мэрии есть таблички, где указано, что можно и нельзя делать, — и на них изображен персонаж Hello Kitty.

С высоты 45-го этажа осмотрели Токио — сверху видно, что город очень зеленый, недостатка тени нет.

Мы заметили, что русских среди туристов совсем немного, зато просто огромное количество немцев и британцев, судя по их акценту. Французов еще много и китайцев, которых от японцев отличить очень легко: слишком много курят, прячась в каких-то закоулках. Курить открыто на улице не приветствуется. Кстати, туристами в нашем отеле были и сами японцы, у них очень развит внутренний туризм.

Очень классно было в Imperial East Garden — это восточные сады Императорского дворца. С этими местом у меня связана забавная история. Когда мы создавали для себя маршрут, чтобы податься на визу, мы писали, что хотим в первую очередь посетить Императорский дворец. А суть в том, что посетить его невозможно, потому что там живет действующий император! Но до поездки мне не попадалась такая информация. Мы это поняли, только когда приехали. Но зато по саду смогли погулять.

* Американская сеть магазинов шаговой доступности, где есть и готовая еда, и продукты.

** Теле- и радиокоммуникационная башня, построенная в 1958 году.

Марина РыбалкинаМарина Рыбалкина
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Япония Токио Олененок Туризм
