К Земле летит астероид размером с 96-этажное здание — и шансы ненулевые. Новости 17 сентября

Метеорит в 1000 раз тяжелее челябинского метеорита, часть которого изображена на фото Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 17 сентября.

Появится новый способ покупки квартир

Уже этой осенью Госдума рассмотрит законопроект, через который депутаты хотят помочь россиянам накопить деньги на покупку жилья. Это получится сделать через новую систему жилищных сбережений. Через такие депозиты получится накопить деньги прицельно под покупку жилья.

«Ипотека при высоких ставках может быть невыгодным решением. Кроме того, не всем комфортно брать на себя долговые обязательства. Актуальность жилищных депозитов особенно возрастает в условиях прекращения резкого роста цен на недвижимость, который наблюдался в период действия безадресной ипотеки с господдержкой. Помимо повышенного гарантийного возмещения, значимым преимуществом станет возможность пополнения депозита третьими лицами, например родственниками», — рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Особенностью станет то, что деньги на этом счету будут накапливаться длительное время, их защитят от инфляции за счет регулярной индексации, а еще застрахуют вклады до 10 млн.

Выплаты на третьего ребенка хотят повысить

Выплату в 450 тысяч рублей, которую выдают при рождении третьего ребенка, хотят проиндексировать. Деньги на это надеются найти и выделить в рамках бюджета на 2026 год.

«Новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России. Безусловно, это затрагивает и социальную сферу, в которой вопросам демографии уделяется огромное значение. Убеждена, что в главном финансовом документе страны потенциально будут заложены средства на индексацию данной выплаты с учетом уровня инфляции и текущей экономической ситуации. Вопрос социального благополучия многодетных семей и граждан с детьми играет важную роль в достижении необходимых показателей демографического роста», — рассказала сенатор Наталия Косихина.

Выплату в 450 тысяч рублей могут получить многодетные семьи, родившие третьего или последующего ребенка с 1 января 2019 года. Эти деньги можно направить на погашение ипотеки и процентов по такому кредиту. Субсидия может составить меньше 450 тысяч рублей, если по процентам и долгу по кредиту осталась меньшая сумма соответственно. Программа действует до 31 декабря 2030 года.

Снижение цен на авиабилеты

В программу субсидирования авиаперелетов хотят добавить новые направления, билеты на которые за счет этого станут дешевле. Развитие программы уже обсуждают в правительстве. Однако, возможно, они остановятся на увеличении числа субсидируемых билетов по выбранным приоритетным направлениям.

«Сейчас действуют два направления — Дальний Восток и Калининград. Это то, что необходимо. Что касается маршрутов — они постоянно дополняются. Вполне возможно, что увеличится количество субсидируемых билетов. Каждый год обсуждаем этот вопрос. В этом году на авиабилеты по программе субсидирования перелетов заложено 24 млрд рублей. Будем смотреть, хватает ли этих средств. Надеемся, что в следующем году сможем выделить больше, чтобы удовлетворить всю потребность по уже действующим направлениям», — отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

На 2025 год в список включено 303 рейса. Как отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, в программу включены направления, «которые имеют наибольшую социальную значимость, а именно маршруты в отдаленные и труднодоступные регионы, а также популярные туристические направления».

В России появится аналог Starlink

В стране скоро появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink компании SpaceX. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев LIVE».

«Старлинк» (Starlink) — глобальная планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году. Тысячи аппаратов расположены на околоземной орбите на разной высоте. Скорость трафика составляет 1 Гбит/с, что соответствует стандарту пятого поколения мобильной связи (5G).

Чиновникам предложили не отдыхать за границей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей. Депутаты уже придерживаются этого правила.

«Нашим чиновникам из министерства тоже надо розовые очки снимать и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится», — сказал Володин, его слова приводит ТАСС.

Однако спикер ГД не пояснил, чем все-таки это для них закончится.

Семьям хотят возвращать деньги за аренду жилья

Если многодетная семья снимает жилье, им нужно предоставлять социальный налоговый вычет, то есть возвращать часть потраченной суммы. Законопроект об этом уже направил в правительство сенатор Айрат Гибатдинов.

«Законопроект предлагает [ввести] социальный налоговый вычет по расходам на аренду жилья для многодетных семей. Это позволит возвращать до 240 тысяч рублей в год и тем самым существенно снизить нагрузку на семейный бюджет», — пояснил его содержание сенатор РИА Новостям.

При подсчете, сколько надо возвращать семье, Гибатдинов опирался на среднюю стоимость долгосрочного найма двухкомнатных квартир в стране. По его данным, это 40 тысяч рублей, то есть семья тратит на съем около 480 тысяч в год. Таким образом, после введения нового вычета родители смогут вернуть до 50% потраченных на наём жилья средств.

Самолеты начали летать в Краснодар

Аэропорт Краснодара впервые с февраля 2022 года начал принимать рейсы. Безопасность полетов проверила Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения. Терминал пока работает только в дневное время — с 09:00 до 19:00.

Сегодня в авиагавань прилетел первый самолет, из Москвы. Этот же борт вылетел спустя полтора часа обратно в столицу.

Первых пассажиров встречали и провожали с песнями, танцами и подарками.

Наценку на товары хотят ограничить

Товары первой необходимости внесут в специальный перечень, что запретит торговым сетям делать наценку на них больше чем на 10%. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Госдуме совместно с профильными ведомствами.

«[Новый законопроект] будет содержать перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10 процентов. Это будут хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный список сейчас согласовываем с профильными ведомствами», — рассказал председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Пособия, выплаты и зарплаты начнут выдавать цифровыми рублями

С 1 октября россияне начнут получать пособия и выплаты цифровыми рублями вместо обычных. Правда, на первом этапе им оставили выбор, в какой форме они хотят видеть эти деньги. Если в приоритете привычные деньги на карту, можно оставить всё как есть. Если же есть потребность перейти на новую форму нацвалюты — необходимо обратиться в банк, через который они получают выплаты, с заявлением об открытии спецсчета.

В отличие от обычного, этот счет будет открыт не в банке. Данные об операциях с цифровым рублем осуществляются на IT-платформе Центробанка. Де-факто так называемый кошелек у гражданина будет открыт именно на ней. А привычный ему банк будет выступать лишь его оператором. Подробнее в этом разобрались в материале.

С 1 октября цифровые рубли можно получить и в виде зарплаты. В первую очередь на новую форму переведут бюджетников: работников федеральных и региональных ведомств, учителей, врачей, сотрудников госкомпаний, анонсировал «Известиям» ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

По его словам, после успешного введения цифрового рубля в бюджетной сфере эта практика постепенно охватит крупные предприятия с государственным участием и ключевые отрасли.

Один из самых крупных астероидов приближается к Земле

К Земле приближается астероид 2025 FA22. Он приблизится на минимальное расстояние в четверг около 10 утра (мск), сообщили в ИКИ РАН.

Ученые пояснили, что средний размер астероида составляет 166 метров, его длина — 290 метров, что равно 96-этажному зданию. Его масса примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.

В лаборатории успокаивают, что риск столкновения с Землей минимален, хоть и есть, но ничтожные доли процента.

Скорее всего, астероид 2025 FA22 окажется самым крупным за этот год объектом, который пройдет рядом с нашей планетой. А в современной истории подобные тела никогда не падали на Землю.

