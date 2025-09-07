НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Над Россией взошла кровавая Луна. Фото, которые будоражат воображение

Последний раз это явление наблюдали семь лет назад

457
2 комментария
Луна погрузилась в тень Земли | Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия ГречкоЛуна погрузилась в тень Земли | Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

Луна погрузилась в тень Земли

Источник:

Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

Россияне наблюдают лунное затмение — первое за последние семь лет. Луна начала входить в земную тень около 20:31 по московскому времени. Спутник приобрел характерный красноватый оттенок — его часто называют кровавой Луной.

Полная теневая фаза продлится почти полтора часа — до 21:53. Для наблюдения затмения не нужна никакая специальная техника: достаточно выйти на улицу и посмотреть на небо. Главное, чтобы оно оставалось ясным.

Посмотрите на кадры, сделанные в разных частях страны!

Кадры из Екатеринбурга | Источник: Владимир ЗадуминКадры из Екатеринбурга | Источник: Владимир Задумин

Кадры из Екатеринбурга

Источник:

Владимир Задумин

Источник: Евгений КудымовИсточник: Евгений Кудымов
Источник:

Евгений Кудымов

Источник: Владимир ЗадуминИсточник: Владимир Задумин
Источник:

Владимир Задумин

А это&nbsp;— из Нижнего Новгорода | Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия ГречкоА это&nbsp;— из Нижнего Новгорода | Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

А это — из Нижнего Новгорода

Источник:

Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия ГречкоИсточник: Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко
Источник:

Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

Рязанская область | Источник: Александр Сушилин | Фотограф / TelegramРязанская область | Источник: Александр Сушилин | Фотограф / Telegram

Рязанская область

Источник:

Александр Сушилин | Фотограф / Telegram

Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
Источник:

MSK1.RU

Источник: MSK1.RUИсточник: MSK1.RU
Источник:

MSK1.RU

Источник: Владимир ЗадуминИсточник: Владимир Задумин
Источник:

Владимир Задумин

Почитайте несколько советов от уральского фотографа о том, как красиво снять лунное затмение на камеру телефона.

«Камеру нужно переключить на ручной режим — отключить стабилизацию, автофокус и другие настройки. Далее сделать тестовые кадры, настроив экспозицию прямо на Луну. Если спутник оказывается засвечен, то экспозицию нужно понизить — и наоборот», — объясняет Евгений Кудымов.

А если хотите узнать, что принесет затмение разным знакам зодиака, читайте этот материал.

Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Лунное затмение Космос Наука Россия Красивые фото
Комментарии
2
Гость
35 минут
Последний раз 7 лет назад? В вашей редакции "кровавая луна" раз в пол года всходит
Гость
12 минут
это да, она еще в 1999 году взошла и все никак не закатится
Читать все комментарии
