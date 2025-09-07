Над Россией взошла кровавая Луна. Фото, которые будоражат воображение

Луна погрузилась в тень Земли Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

Россияне наблюдают лунное затмение — первое за последние семь лет. Луна начала входить в земную тень около 20:31 по московскому времени. Спутник приобрел характерный красноватый оттенок — его часто называют кровавой Луной.

Полная теневая фаза продлится почти полтора часа — до 21:53. Для наблюдения затмения не нужна никакая специальная техника: достаточно выйти на улицу и посмотреть на небо. Главное, чтобы оно оставалось ясным.

Посмотрите на кадры, сделанные в разных частях страны!

Кадры из Екатеринбурга Источник: Владимир Задумин

Источник: Евгений Кудымов

Источник: Владимир Задумин

А это — из Нижнего Новгорода Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

Источник: Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко

Рязанская область Источник: Александр Сушилин | Фотограф / Telegram

Источник: MSK1.RU

Источник: MSK1.RU

Источник: Владимир Задумин

Почитайте несколько советов от уральского фотографа о том, как красиво снять лунное затмение на камеру телефона.

«Камеру нужно переключить на ручной режим — отключить стабилизацию, автофокус и другие настройки. Далее сделать тестовые кадры, настроив экспозицию прямо на Луну. Если спутник оказывается засвечен, то экспозицию нужно понизить — и наоборот», — объясняет Евгений Кудымов.