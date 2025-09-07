Над Россией взошла кровавая Луна. Фото, которые будоражат воображение

Россияне наблюдают лунное затмение — первое за последние семь лет. Луна начала входить в земную тень около 20:31 по московскому времени. Спутник приобрел характерный красноватый оттенок — его часто называют кровавой Луной.
Полная теневая фаза продлится почти полтора часа — до 21:53. Для наблюдения затмения не нужна никакая специальная техника: достаточно выйти на улицу и посмотреть на небо. Главное, чтобы оно оставалось ясным.
Посмотрите на кадры, сделанные в разных частях страны!
«Камеру нужно переключить на ручной режим — отключить стабилизацию, автофокус и другие настройки. Далее сделать тестовые кадры, настроив экспозицию прямо на Луну. Если спутник оказывается засвечен, то экспозицию нужно понизить — и наоборот», — объясняет Евгений Кудымов.
