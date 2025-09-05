Исключения при блокировках: чем россияне смогут пользоваться при отключении интернета

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России начали тестировать доступ к онлайн-платформам в период ограничений связи. В список таких сервисов включены наиболее популярные и социально значимые российские площадки. К каким именно сервисам откроют доступ в период ограничений мобильного интернета и как это будет работать, рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к „Госуслугам“, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и Правительства РФ. Данный список будет оперативно пополняться», — отметили в ведомстве.

Специалисты уже изобрели техническое решение, которое позволяет не ограничивать доступ к данным ресурсам. К слову, операторы связи уже начали предоставлять доступ к этим сервисам в тестовом режиме.

Это позволит сократить неудобства для граждан, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.