Исключения при блокировках: чем россияне смогут пользоваться при отключении интернета

Пока что всё проходит в тестовом режиме

В России начали тестировать доступ к онлайн-платформам в период ограничений связи. В список таких сервисов включены наиболее популярные и социально значимые российские площадки. К каким именно сервисам откроют доступ в период ограничений мобильного интернета и как это будет работать, рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к „Госуслугам“, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и Правительства РФ. Данный список будет оперативно пополняться», — отметили в ведомстве.

Специалисты уже изобрели техническое решение, которое позволяет не ограничивать доступ к данным ресурсам. К слову, операторы связи уже начали предоставлять доступ к этим сервисам в тестовом режиме.

Это позволит сократить неудобства для граждан, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.

В некоторых регионах России мобильный интернет и вовсе может пропадать на несколько дней. Но кое-кто уже придумал, как эту проблему можно решить малой кровью. Осталось всех убедить. Подробности об этом мы писали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
Для чего тогда простите вообще нужен смартфон? пора переходить опять на кнопочную звонилку
Гость
2 часа
Чебурнет вот ты какой!!!!!!
