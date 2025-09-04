Президент открыл во Владивостоке первый филиал национального центра «Россия»

Экспозиция нового центра в буквальном смысле погружает в местную историю, природу и культуру Источник: пресс-служба НЦ «Россия»

4 сентября во Владивостоке открылся первый филиал национального центра «Россия». В церемонии принял участие президент Владимир Путин. Новый центр разместился на базе знаменитого Приморского океанариума на Спортивной набережной.

Национальный центр «Россия» задуман как площадка, где жители и гости страны смогут познакомиться с её достижениями, историей и культурой. В Приморье проект получил собственный акцент: выставка рассказывает о прошлом региона, сегодняшних успехах и перспективах развития.

В первую очередь президенту показали интерактивную зону, посвященную 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты имени Михаила Гудкова Источник: @ news_kremlin

Филиал занимает около 2,5 тысячи квадратных метров и рассчитан на 500 посетителей. Его символом выбран амурский тигр — главный обитатель уссурийской тайги. Цветовая палитра экспозиции перекликается с морской темой — от оттенков волны до песочного и красного.

Посетителям предлагают своеобразное путешествие по краю. Здесь можно пройтись по виртуальной уссурийской тайге и встретить амурского тигра, «погрузиться» в Японское море на батискафе, «полетать» на вертолете Ка-62 или попробовать управлять катером в бухте Золотой Рог. Отдельные зоны посвящены природе, истории и культуре Приморья, а также современным промышленным и научным достижениям.

В центре будут проходить выставки, интерактивные квесты и встречи, рассчитанные в первую очередь на молодежь. Организаторы называют новый филиал пространством диалога и проектирования будущего.