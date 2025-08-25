Опасный контент под контролем: в России придумали новый способ, как защититься от нежелательной информации

В России появится механизм, который позволит гражданам самостоятельно ограничивать доступ к потенциально опасному контенту в интернете. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий.
До третьего квартала 2027 года Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ответственные ведомства разработают систему, которая позволит пользователям самостоятельно контролировать доступ к информации, потенциально вредной, но не запрещенной в России.
После анализа профильные ведомства должны подготовить и представить правительству свои рекомендации.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже на карандаше у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется».
В списке Минюста сейчас содержатся 5,5 тысячи запрещенных позиций, среди которых песни, книги, видео, интернет-ресурсы, информационные материалы, изображения, фильмы, музыка, лозунги, веб-сайты и картинки, включая мемы. Стоит ли россиянам действительно бояться и в чем заключается суть законопроекта — объясняем здесь.