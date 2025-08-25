НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Опасный контент под контролем: в России придумали новый способ, как защититься от нежелательной информации

Опасный контент под контролем: в России придумали новый способ, как защититься от нежелательной информации

Систему полноценно разработают в 2027 году

Появится возможность самостоятельно контролировать доступ к опасному контенту

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В России появится механизм, который позволит гражданам самостоятельно ограничивать доступ к потенциально опасному контенту в интернете. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий.

До третьего квартала 2027 года Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ответственные ведомства разработают систему, которая позволит пользователям самостоятельно контролировать доступ к информации, потенциально вредной, но не запрещенной в России.

После анализа профильные ведомства должны подготовить и представить правительству свои рекомендации.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже на карандаше у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется».

В списке Минюста сейчас содержатся 5,5 тысячи запрещенных позиций, среди которых песни, книги, видео, интернет-ресурсы, информационные материалы, изображения, фильмы, музыка, лозунги, веб-сайты и картинки, включая мемы. Стоит ли россиянам действительно бояться и в чем заключается суть законопроекта — объясняем здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Интернет Смартфон Минцифры Минкультуры Роскомнадзор Росмолодежь Правительство Контент Экстремизм
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
